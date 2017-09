Turerna kring stampen var varit många. Under 2016 ansökte Stampen om företagsrekonstruktion och till slut fick man sina skuldnedskrivningar, ackord, godkända av Skatteverket och undvek därmed en konkurs.

Och nu har Eskilstuna-Kuriren och Mittmedia lämnat in en stämningsansökan efter att utbetalningar från Stampenägda V-TAB, uteblivit, vilket Medievärlden var först med att skriva om.

Enligt stämningsansökan skulle en utbetalning ha gjorts under 2016 på ungefär 15,7 miljoner. Eftersom utbetalningen inte gjordes under förra året ska V-tab enligt stämningsansökan betala både årets utbetalning och fjolårets uteblivna betalning enligt årets aktiemodell på 507,10 kronor per aktie i stället för fjolårets 470,3 kronor per aktie.

Olika uppfattningar om betalningarna

V-TAB (och Stampens) uppfattning är enligt stämningsansökan att aktiernas inlösningsbelopp omfattas av ackordet.

GP-huset. Göteborgs-Posten ingår i Stampen-koncernen. Foto: HENRIK JANSSON

– V-TAB har framfört uppfattningen att inlösen ska omfattas av ackordet. Eskilstuna-Kuriren och Mittmedia anser att det är bolagsordningen som gäller. Det är det som tingsrätten nu får avgöra, säger advokaten Eric Johnson, som är ombud för Eskilstuna-Kuriren och Mittmedia.

Stampen erbjuder 25 procent

GT har sökt Stampens vd Martin Alsander, som svarar via mejl att Stampen/V-TAB och Eskilstuna-Kuriren/ Mittmedia har haft olika uppfattningar i en rättsfråga som handlar om ackordets verkan i samband med rekonstruktionen.

Enligt Martin Alsander så har Eskilstuna-Kuriren/Mitt-Media erbjudits motsvarande ackordslikvid.

– De anser sig ha rätt till ett högre belopp. I och med att det nu är en rättslig process så får vi låta den ha sin gång, skriver han i mejlet.

– Vår avsikt har hela tiden varit att lösa in utestående aktier i V-tab, men till korrekt belopp. Vi har därför erbjudit Eskilstuna-Kuriren/Mittmedia samma ackordslikvid som övriga fordringsägare, det vill säga 25 procent, men de har tackat nej, säger Martin Alsander till medievärden.

– Nu har Eskilstuna-Kuriren/Mittmedia lämnat in en ansökan till Tingsrätten om att få den här frågan klarlagd. Det är alltså inget krav på V-TAB att betala i nuläget. Frågan är nu hos tingsrätten så vi får avvakta den rättsliga processen som förmodligen kommer att ta ett antal år, säger han vidare till tidningen.

