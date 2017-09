- Vi kommer inte gå in på det förrän böckerna är stängda, säger Got Events vd Lotta Nibell

Hemlighetsmakeriet bakom kommunens dåliga affärer runt ridsport-EM har varit stort.

Trots en hemligstämplad budget och mycket hemlighetsmakeri kunde GT i december förra året avslöja att evenemanget, som utlovats vara ett ekonomiskt nollsummespel för skattebetalarna, går mot ett mångmiljonunderskott.

17 miljoner i ökade kostnader var det motvilliga beskedet då, med hänvisning till "affärsmässiga skäl". Men under våren växte kostnaderna ytterligare och prognosen blev till 30 miljoner back.

Och nu kan vi avslöja att biljettförsäljningen gick sämre än beräknat och att kostnaderna för att återställa parker och andra idrottsplatser väntas bli hög. Senast i går kunde vi berätta om att Heden fått stora skador som kan kosta många miljoner att åtgärda. Återställningskostnader finns också för bland annat Valhalla IP och Slottsskogen.

Preliminärt resultat

Nu har politiker och tjänstemän informerats om ett preliminärt jätteunderskott för Ridsport-EM på 50 miljoner kronor. Det uppger flera av varandra oberoende källor på olika nivåer inom kommunen för GT. Notan väntas landa på skattebetalarnas konto genom att det delas mellan kommunala bolagen och kommunen direkt. Diskussioner har redan före tävlingarna inletts mellan kommunala bolag och staden om vem eller vilka som ska ta kostnaden som aldrig skulle finnas.

Men hos Got Event och kommunen är det officiellt locket på om skattebetalarnas förväntade mångmiljonsmäll:

– Vi kommer redovisa allt när vi är klara, säger Got Events vd Lotta Nibell.

Styrelseordföranden i Got Event Bettan Andersson (V) är inne på samma linje och vill inte heller gå ut med några siffror:

– Eftersom vi inte vet slutnotan går vi inte heller ut med några siffror förrän vi är klara med slutredovisningen. Då blir det bara spekulation. De siffror som låg från början och som vi har jobbat med det här året de ligger tills böckerna är klara, säger hon.

Minskade biljettintäkter på 10-12 miljoner

På en direkt fråga om hon ändå inte känner igen siffran 50 miljoner, säger Bettan Andersson:

– Det kan man ju räkna ut att om budgeten är justerad sedan tidigare till en kostnad om 30 miljoner kronor och vi får ett intäktsbortfall på drygt tio-tolv miljoner för inte sålda biljetter så blir det en högre kostnad. Men var det slutar vet vi inte, jag vill inte spekulera om det.

Oppositionen har redan tidigare varit kritisk till hanteringen av ridsport-EM och Alliansens gruppledare Jonas Ransgård menar att hanteringen, oavsett hur stor slutkostnaden blir, har varit dålig.

Och han talar om en svekdebatt till följd av kostnadsrullningen.

– När detta var uppe i kommunstyrelsen, då var det tydligt att detta skulle vara ett nollsummespel. Då är det bättre att ta debatten om kostnader som ökar, då får man inte den här svekdebatten i efterhand, säger Jonas Ransgård och skyller den dåliga ekonomin på strukturella problem inom staden och svårigheter att samarbeta mellan de många bolagen.

"Slarvar bort pengar"

– Det är helt oacceptabelt att vi slarvar bort pengar för staden genom att vi inte kan samarbeta mellan bolagen. Det sänker förtroendet för oss som evenemangsstad. Och vi ska som stad inte ta en sådan risk.

Got Events styrelseordförande Bettan Andersson (V) beskriver ridsport-EM som lyckat trots att biljettintäkterna blev betydligt lägre än väntat. Evenemanget samlade en annan publik än vanligt, med många flickor och kvinnor i publiken menar hon men ser kostnadsökningen mer som en konsekvens av att Göteborg står inför en ny situation när det kommer till evenemang. Det blir allt dyrare.

Och hon beskriver ridsport-EM som en dyrköpt läxa för staden.

– Det här mästerskapet har lärt Göteborgs stad att det ser helt annorlunda ut i dag när vi arrangerar mästerskap än det såg ut för några år sedan. Det kan man säga att vi fått lära oss den hårda vägen. Ska vi fortsätta göra evenemang är kostnaden en helt annan än den var förut, säger Bettan Andersson.

Hon nämner höjda hotellkostnader, kostnader knutna till lagen om offentlig upphandling och ökade säkerhetskrav.

Jämför med Volvo Ocean Race

Och hon förväntar sig att staden, det vill säga skattebetalarna direkt, ska ta en del av förlusten. Diskussionerna om hur notan ska delas har redan inletts:

– Vi i Got Event går in och tar en väldigt stor del av den här kostnaden, det har varit dealen från början. Sedan kommer vi till ett läge där vi naturligtvis får gå till vår moder, Göteborg & Co och säga att här får nog staden hjälpa till, framför allt då vi inte sålde fullt så mycket biljetter. Vi står för så mycket som möjligt, men sedan förväntar vi oss att staden går in eftersom evenemanget är stadens, men placerat hos Got Event.

Hon nämner även att andra evenemang fått kosta för skattebetalarna, som Volvo Ocean Race. Det evenemanget var redan från start budgeterat till en kostnad för staden.

Peter Berggren är bolagsansvarig på Göteborgs stads maktbolag Göteborgs stadshus AB, med ansvar för näringsliv, turism, kultur och evenemang.

Han menar att staden är förberedd oavsett vad kostnaderna landar på.