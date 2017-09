Försvunnen kvinna hittad i Uddevalla

På tisdagsmorgonen inledde polisen en sökinsats för att hitta en kvinna som varit försvunnen sedan i söndags. Under förmiddagen hittades hon vid liv och fördes med helikopter till sjukhus.

Kvinnan är i 60-årsåldern och försvann enligt polisen tunder söndagen i samband med att hon ska ha varit ute och plockat svamp. Kvinnan anmäldes försvunnen av anhöriga under måndagen och polisen har letat efter henne sedan dess. Under tisdagen har även frivilligorganisationen Missing People kopplats in.

– Vi har sökt i området kring hennes bostad och i skogarna norr om Uddevalla under gårdagen och under natten. I morse vid kl åtta inledde vi en större sökinsats med hjälp av frivilligorganisationer och militären, säger Tommy Nyman, presstalesman på polisen.

I inledningsfasen av förmiddagens sökinsats hittades kvinnan vid liv och fördes med helikopter till Norra Älvsborgs regionsjukhus, men skadeläget är än så länge oklart. Anhöriga är underättade.