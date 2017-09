Så länge stannar sensommarvärmen

Under helgen väntas sol i stora delar av landet. Foto: NORA LOREK

Under helgen väntas sol i stora delar av landet. Foto: NORA LOREK

För större delen av landet väntar uppehåll och sol under helgen och upp emot 19 grader på sina håll.

Första höstmånaden är kommen och många räknar därmed att sommaren är över för den här gången.

Men i helgen får svenskarna njuta av sensommarvärme på sina håll.

– Det är ett högtryck över stora delar av landet, framför allt i de norra delarna de kommande dagarna. Solen kommer att vara dominerande ju längre norrut man kommer, säger Roar Inge Hansen, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Under söndagen kommer det dock in ett lågtryck som rör sig in i landet och drabbar framför allt de sydöstliga delarna av Sverige, som kommer att påverkas av en hel del regn.

LÄS MER: Meterologens besked – sommaren är inte över

Kyliga nätter väntar

I Västsverige kommer man också få räkna med en del skurar i de närmsta dagarna, men samtidigt kommer också solen att hålla sig framme.

Roar Inge Hansen berättar att första höstmånaden framför allt kommer att göra sig påmind under nätterna den kommande tiden – som blir allt mer kyliga.

Dagtid kommer det dock att röra sig om en temperatur runt 16-17 grader på de flesta håll i landet.

”Varmaste luften börjar försvinna”

– Det är inte kallt på något sätt men den varmaste luften börjar försvinna allt mer. Man räknar med att det kommer att vara 18-19 grader som bäst i den närmsta tiden, säger han.

I väst väntar sig meteorologerna alltså ett väder med sol och inslag av skurar den närmsta tiden. Det något ostabila vädret kommer sedan att hänga i till åtminstone slutet av nästa vecka.

– Det väntas bli mer sammanhängande nederbörd under onsdagen men tendensen är att det kommer vara ostabilt väder mot slutet av veckan med i alla fall inslag av skurar, säger han.