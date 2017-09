Så lamslås Göteborg av demonstrationerna

Nordiska motståndsrörelsens marsch i Falun 1 maj i år. Foto: SVEN LINDWALL

Under måndagen beslutade Förvaltningsrätten att korta nazistiska Nordiska motståndsrörelsens marsch genom centrala Göteborg, med drygt halva sträckan.

Därmed startar inte marschen precis utanför Bok- och biblioteksmässan vid Korsvägen och den avslutas inte heller på Gustaf Adolfs torg med en marschväg genom Brunnsparken.

Men marschen med tillhörande motdemonstrationer vid Heden väntas ändå skapa stor röra i centrala delarna av Göteborg.

LÄS MER: Högerextrem propaganda på kommunens storbildsskärmar

Bland annat väntas stora förseningar och inställda turer inom kollektivtrafiken. Exakt vilka kommer meddelas senare i veckan, meddelar Christian Lans, pressinformatör vid Västtrafik.

– Det kommer bli stor påverkan stor del av dagen i centrala Göteborg.

Nordiska motståndsrörelsens marsch 30 september

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen får enligt Förvaltningsrättens senaste beslut rätt att samlas en bit in på Skånegatan, från Korsvägen räknat, vid Svenska Mässan och Scandinavium. Samling måste ske vid 12-tiden och får inte pågå längre än en timme, fram till klockan 13, då avmarsch ska ske längs Sten Sturegatan fram mot Gamla Ullevi. Där måste mötet inledas klockan 14 enligt tillståndet för att avslutas senast två timmar senare. Bland annat kommer Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg tala.

Exakt plats, efter att demonstrationsvägen ändrats under måndagen, kommer polisen meddela senare i veckan.

Nordiska motståndsrörelsen har själva angett i sin ansökan till polisen att de kan komma att bli allt ifrån 20 till 2000 deltagare, men organisationen kraftsamlar för att bli den största nazistdemonstrationen i Göteborg sedan andra världskrigets dagar. Det angivna målet för demonstrationen är 1000 personer.

LÄS MER: Här är nazisterna som demonstrerade utan tillstånd

Under parollen "Inga nazister i Göteborg" samlas vänsternätverket Göteborgs antifascistiska front till motmanifestation på Heden. Foto: FB

En mängd motmanifestationer vid Heden

Tidigt i augusti meddelade nätverket Göteborgs antifascistiska front att de kommer arrangera en stillastående motmanifestation på Gustaf Adolfs torg, i centrala Göteborg samtidigt som Nordiska motståndsrörelsen avsåg demonstrera. Bakom nätverket samlas bland annat aktivister från den yttersta vänsterkanten och man tar inte principiellt avstånd från våld även om man i sin inbjudan skriver att "Vår manifestation kommer genomföras under ordnade former". Insamling av pengar för den manifestationen går till Syndikalistiskt forums konto, den förening vars lokal utsattes för ett bombattentat i november förra året. Attentatet dömdes den tidigare ledaren för Nordiska motståndsrörelsen i Göteborg, Viktor Melin, för.

Då nazistdemonstrationen inledningsvis lades till Gustaf Adolfs torg valde arrangörerna att förlägga sin manifestation till Heden, alldeles intill nazisternas marschväg mellan klockan 11 och 13 på lördagen. Något tillstånd för den demonstrationen hade under måndagen inte lämnats in.

Däremot har Kommunistiska partiet, tidigare KPML(r), ansökt om att hålla en manifestation vid Heden mellan klockan 12 och 14.

Kärleksparad och sångmanifestation

Andra mindre samlingar är en så kallad kärleksmanifestation som är planerad till klockan 11-15

"Vi ser att det finns ett behov av denna typ av manifestationer som inte endast vänder sig MOT hatet utan FÖR kärleken", skriver arrangörerna.

En grupp privatpersoner arrangerar också en sångmanifestation i körform under parollen "Fristad i fri stad - körsångare för mångfald. Alla är, enligt arrangörerna, välkomna "oavsett om man kan och vill sjunga eller inte".

Årets upplaga av Bok och biblioteksmässan i Göteborg är inte den första som kommer omgärdas av säkerhetsarrangemang. 2011 besökte Lars Vilks bokmässan under stor säkerhet. Foto: ANDERS YLANDER / ANDERS YLANDER GT/EXPRESSEN

Vid Korsvägen, strax intill Bokmässan och platsen där Nordiska motståndsrörelsen ska samlas, samlas också en grupp andra sångare som uppmanar sina deltagare till att klä sig i vitt inför att framför två låtar som sjungs om och om igen. Parollen är "Medan de går iväg - står vi kvar! Sjungandes, starka och i ljus!". De låtar som framförs är enligt arrangörerna "En sång om frihet" (Mikis Theodorakis) och "Triló" (trad, arr.)

LÄS MER: Här är nazisttipset som polisen tappade bort

En arrangör som kallar sig Agent GBG vill samla studenter mot nazismen på Heden. Arrangörerna uppger att de kommer ansluta till den stora demonstrationen. Klockan 11-16 arrangerar också trotskistiska Rättvisepartiet Socialisterna under namnet "Studenter mot rasism Göteborg" en demonstration där de uppger att syftet är att konkret stoppa nazisterna 30 september. "Att stoppa nazisternas planer på att marschera i Göteborg är fullt möjligt", skriver arrangörerna.

ETC och Leopard förlag arrangerar alternativa bokmässan

Sedan tidigare har vänstertidningen ETC tillsammans med Leopard förlag ansökt om att få ställa upp ett stort cirkustält på Heden för att genomföra en så kallad alternativ bokmässa. Detta i protest mot att högerextrema tidningen Nya tider återigen fått ställa ut på den ordinarie bokmässan.

Medverkar gör ett stort antal författare som Jan Guillou, Lo Kauppi, Johan Ehrenberg och Gellert Tamas.

De samlade motdemonstrationerna på Heden har fått stöd av Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ som uppmanar medlemmar och sympatisörer att ta sig dit.

Även i andra delar av Göteborg arrangeras manifestationer under lördagen. Vid Järntorget, på Olof Palmes plats har Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, ansökt om tillstånd för en manifestation mot rasism. Parollen är "Love GBG - Vi som inte tänker vara publik åt nazisterna". Enligt ansökan ska manifestationen äga rum större delen av dagen, men via sociala medier har arrangören begränsat aktionen till klockan 12-16.

Kyrkorna samlar till möten

Vid Domkyrkan i Göteborg samlas författare och andra kulturpersonligheter mot nazismen klockan 9:45-11:30. Arrangör är tidskriften Författaren, Stiftelsen Torgny Segerstedts minne, Domkyrkoförsamlingen och Göteborgs interreligiösa råd och bland de medverkande finns Anneli Jordahl, Karolina Ramqvist, Mattias Gardell, Lisa Bjurwald, Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Evenemanget går under rubriken Ord för motstånd och medmänsklighet.

Kyrkliga organisationer arrangerar också mindre samlingar. Bland annat arrangeras en förbönsgudstjänst klockan 12 i Tyska Christinae kyrka och Musik för fred och kärlek klockan 15-18 i Annedalskyrkan. Haga församling arrangerar klockan 19 en konsert för, som det heter, fred och medmänsklighet.

Under större delar av dagen uppger också We Are Dalarna att de ska arrangera manifestationer runt om i staden under rubriken "Clowner mot nazister".

Men redan under fredagen, dagen före nazistmarschen sker den första motmanifestationen. Det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna som arrangerar en manifestation på Gustaf Adolfs torg, dig det var tänkt att nazistmarschen skulle gå. Mötet är mellan klockan 17:15 till 18:00 och har fått namnet Göteborgare för öppenhet & demokrati. Mötet stöttas också av en lång rad ideella organisationer och samfund, däribland av Göteborgs fotbollsförbund. Under manifestationen talar bland andra Ingrid Lomfors, historiker och överintendent på Forum för levande historia.