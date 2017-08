En ung man sköts till döds i en lägenhet i Limmared i Tranemo kommun under lördagskvällen. Maskerade gärningsmän ska ha tagit sig in via balkongen, skjutit mannen och flytt från platsen. Ingen person har ännu gripits för händelsen.

Enligt flera medier i Mellanöstern, däribland Israrel Hayom, anklagar en representant ur det palestinska partiet Fatah den israeliska underrättelsetjänsten Mossad för att ligga bakom mordet på den unge mannen.

I ett uttalande ska representanten ha kallat mordet för "ett lönnmord utfört av medlemmar av den sionistiska ockupationen".

Enligt uppgifter till GT ska mordoffret ha suttit fängslad i Israel under en period. Han har bott i Sverige sedan drygt tio år tillbaka.

Medier: Mossad bakom mordet

Polisen har hört talas om om Mossad-uppgifterna, men dementerar dessa.

– Det har vi dementerat. Vi ser inte några kopplingar i nuläget till något sådant, säger Lena Matthjis och fortsätter:

– Vi har själva blivit tillfrågade om sajten. Men vi har inte sett någonting sådant.

Det är taget ur luften?

– Ja, det får vi väl se när facit är klart, men som vi uppfattar det nu.

Har ni undersökt var uppgifterna kommer ifrån?

– Vi hinner inte ägna oss åt ryktesspridning.

Tomas Stakeberg Jansson (bilden) och Lena Matthijs säger att mordet kan vara en kriminell uppgörelse. Foto: NORA LOREK

Säpo är informerade

Säpo har informerats om ärendet, men utredningen drivs inte tillsammans med Säpo.

– Säpo är informerade i detta ärende men inte med anledning av Mossad och Säpo är inte en del av vår utredning, säger Lena Matthjis och fortsätter:

– Målsägande tillhör en krets som har varit intressant av olika skäl. Därför kan den här Mossad-bilden ha kommit in, men det finns inget som talar för det.

Karl Melin jobbar vid Säpos pressfunktion. Han säger så här om uppgifterna:

– I det här fallet handlar det om spekulationer i medier i annat land. Det har vi ingen möjlighet att kommentera.

På frågan om Säpo aktivt tittar på ärendet, svarar han:

– Normalt när det gäller vår operativa verksamhet har vi väldigt svårt att gå in på och säga vad vi gör och vad vi inte gör. Vi har som sagt väldigt svårt att kunna gå in och besvara en sådan fråga.

Polisen: "Ryktesspridning"

Polisen menar att mordet kan vara av en kriminell uppgörelse.

– Ett mord med skjutvapen på det här sättet, det är svårt att bedöma annat än att det är någon sorts kriminell uppgörelse som det handlar om, sa Tomas Stakeberg Jansson, lokalpolisområdeschef i Borås, under måndagen.

Lena Matthjis som under måndagen sade till P4 Sjuhärad att mordet kan ha sin grund i knarkaffärer eller någon form av indrivning, utvecklar:

– I nuläget har vi andra spår som leder i en annan riktning.

– Det pekar inte i någon religiös riktning utan snarare i andra kriminella uppgörelser, säger hon.

Borås Tidning har pratat med en anhörig till familjen. Den personen tar avstånd från uttalandet om internationella kopplingar.

– Det förefaller oss helt otroligt, säger personen till tidningen.