På måndag är det dags för ett för många efterlängtat sportlov. Under helgen körs svenska rallyt i Värmland – besökarna där ska samsas på vägarna med de som kör uppåt för att åka skidor under söndagen.

Det våras för sportlov i Västsverige i veckan som kommer. Därmed kommer det också att bli mer trafik på vägarna när folk väljer att åka till fjällen eller göra något annat kul.

Från Västsverige tar sig många till fjällen via de värmländska vägarna. Och då det är stugbytardag under morgondagen, söndag, kan det bli extra intensiv trafik. Under söndagen avslutat också Svenska rallyt 2017.

Det här har fått Värmlandspolisen att gå ut med en uppmaning på Facebook om att välja alternativa färdvägar under söndagen.

Polisens trafikuppmaning

"Polismyndigheten befarar att E45 från Värnäs till Torsby kommer vara mycket hårt belastad med trafik och trafikproblem kan uppstå. Därför uppmanar Polismyndigheten alla trafikanter att om möjligt undvika europaväg 45 förbi Torsby om möjlighet finns att välja en annan väg. Trafikanter på väg till och från skidanläggningarna Branäs eller de längre norrut ombedes om möjligt att istället använda sig av riksväg 62." skriver polisen bland annat på sin hemsida.

Även Motormännens riksförbund går ut med en uppmaning till sportlovsfirarna.

Enligt förbundet ökar olyckorna under sportlovsveckan med omkring 15 procent jämfört med en vanlig vecka. Det finns alltså många skäl att vara extra försiktigt under veckan som kommer.

– Man bör vara uppmärksam och ha förberett sig på bästa sätt. För de flesta är det självklarheter att både använda bilbälte och vara nykter, men det kan vara bra att påminna om, säger Mikael Högskoog, pressansvarig på Motormännens riksförbund.

Risk för frosthalka

Vädermässigt ser det generellt bra ut bra de kommande dagarna. Framför allt i fjällen, säger Johan Groth, meteorolog på väderinstitutet Storm.

– När man startar resan (från Västsverige, reds. anm) under söndagen kommer det här gråmulna vädret ligga kvar. Det kan bli en del hål och revor i skyn i och med att temperaturen till en början ligger på minussidan. Den går sedan upp mot nollgradigt under dagen. När man kommer uppåt, mot Dalarna, blir det vinterkallt, fint väder och inga kraftiga vindar.

Däremot finns det risk för frosthalka. Det framför allt i Västra Götaland och Värmland.

– Det är störst risk i Västra Götaland och när du kommer upp i höjd med Karlstad. I och med att det är minusgrader kan det bli lite avfälling och sätta sig frost på vägarna. Det är inget dramatiskt, men man ska passa sig, säger Johan Groth.

Olyckorna ökar på sportlovet

Den ökade trafiken på vägarna innebär att resan kommer ta längre tid än en vanlig dag. Trafiken i Dalarna, Jämtland och Härjedalen kan tiodubblas under perioden, enligt Motormännens riksförbund. Onödiga omkörningar och framstressade sluttider ska man undvika.

– Man ska vara förbered på att det tar tid. Det handlar inte om en tävling att komma först till fjällen. Det handlar om att köra säkert och med omdöme. Hellre att man kommer fram hel 30 minuter för sent än att man, som vi kallar det, kör som en biltjuv, säger Högskoog.

Många tänker kanske att man bör ta mindre, alternativa vägar framför de stora vägarna. Men det är ingen bra idé alls, enligt Motormännens riksförbund. Många väljer mindre vägar med sämre standard, vilket i stället kan leda till fler olyckor.

– Det är viktigt att man kör på så stora vägar som möjligt. De är säkrast och bäst anpassade. Men man ska komma ihåg att belastningen är mycket större än vanligt. Man kan inte bygga vägar till fjällen med kapaciteten som behövs under den här perioden. Det gör ju att det blir lite ryckigt när det är mycket bilar på vägarna.

Här är vägarna där trafiken ökar E45 från Göteborg-Karlstad/Torsby-Åre E45 från Göteborg och hela vägen till Åre är extra trafikerad. Enligt polisen finns det stor risk för att E45 från Värnäs till Torsby i Värmland kommer bli hårt trafikerad under söndagen. Därmed finns det en större risk för trafikproblem. Europaväg 45 förbi Torsby bör alltså undvikas. För de som är på väg till eller från skidanläggningen Branäs bör i stället ta riksväg 62. E20 Göteborg-Stockholm Trafiken kommer öka från Göteborg till Stockholm och vice versa. Riksväg 26 Halland/Västra Götaland-Dalarna Riksväg 26 löper mellan Halmstad i Halland till Vansbro i Dalarna. Den går via bland annat Jönköping, Mariestad och Kristinehamn. Den är extra trafikerad under just sportlovsveckan. Riksväg 62 Karlstad-Trysil För de som åker från Karlstad kan det vara på sin plats att vara medveten om att trafiken ökar även på riksväg 62 under sportlovet. E14 mot Åre Längs E14 mot Åre kommer trafiken att öka. Det gäller framför allt vid skidorternas så kallade stugbytedagar och under veckosluten. Källa: Polisen, Motormännens riksförbund

Tipsen för en säker resa Först och främst ska man vara utvilad när man påbörjar sin resa. Tänk också på att ta pauser så ofta som det behövs, en färd utan paus är inte att rekommendera. Att ha en sluttid för sitt mål ska man också undvika. Kontrollera bilen noga. Däck, lufttryck och torkarblad bör ses över. Spolarvätskan ska vara fylld och man kan gärna ta med lite extra. Kontrollera också alla lampor. Om man skulle fastna efter vägen eller få stopp på bilen är det bra att ha med sig snöskyffel, bogserlina och startkablar i förebyggande syfte. Källa: Motormännens riksförbund