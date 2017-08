Personal sexofredad under Way out west

Under festivalens sista kväll blev en kvinna ur personalen sexuellt ofredad. Foto: (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES

En kvinna blev ofredad i publikhavet under Major Lazer. Foto: (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES

När polisen summerar festivalen Way out west i Göteborg så konstaterar man att det kommit tre anmälningar om sexuella ofredanden – en per kväll.

Way out west 2017 är över.

Under de tre dagarna så har tre fall av sexuellt ofredande anmälts – ett per kväll. Under fredagskvällen ska en kvinna i 25-årsåldern ha blivit ofredad i publikhavet under Major Lazers spelning, som var den sista konserten under fredagen.

– Gärningsmannen ska sedan ha försvunnit därifrån och har inte kunnat pekas ut, säger Peter Adlersson.

Polisen: Ingenting att gå på

Polisens jourhavande kommissarie säger såhär till Göteborgs-Posten:

– Hon ringde in i dag och ville anmäla för statistikens skull. Vi har inte jättemycket att gå på tyvärr, i stort sett ingenting.

Den sista festivalkvällen, lördagen, så blev en kvinna i personalen utsatt för ett sexuellt ofredande. Inte heller där har polisen kunnat göra ett gripande.

Arrangören: Polisanmäl

– Jag tycker det är djupt beklagligt att ofredanden sker. Det är ett vidrigt samhällsproblem som måste jobbas bort på alla plan, säger Joakim Skoglund på Luger till GP och fortsätter:

– Genom att polisanmäla visar man tydligt att det är ett brott. Just i de här frågorna kanske det är extra viktigt att de registreras som brottsliga handlingar så inte någon där ute lever i en illusion om att det är något som på något sätt skulle vara det minsta okej, att ofreda en annan människa.

Polisens presstalesperson Peter Adlersson. Foto: POLISEN

– I övrigt så har vi mellan tre och fem personer omhändertagna för fylleri per i kväll. Det är en ganska låg siffra om man ser till antalet besökare, säger Peter Adlersson.

Insatschefen på plats har skrivit i sin rapport att det har rått god stämning under festivalen.

– Vi har inga rapporterade våldsbrott heller, säger Peter Adlersson.