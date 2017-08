Arrangören: Bästa line-upen någonsin

Frank Ocean är klar för Way out West Foto: LISA MATTISSON EXP

Way out west arrangeras för elfte året. Foto: ANDERS YLANDER / ANDERS YLANDER GT/EXPRESSEN

Way out west drar i gång med vad som enligt arrangörerna själva är den bästa line-upen någonsin.

Festivalen har under tidigare år lockat upp mot 30 000 besökare. I år kan besökarna förvänta sig Way out wests bästa line-up någonsin, enligt arrangörerna.

– Jag har jättebra förväntningar. Jag tror att det kommer bli en superbra helg, säger Patrick Fredriksson.

Spelschemat är packat med flera stora namn. Patrick Fredrikson har svårt att välja vilka han själv ser mest fram emot.



Stor blandning av artister

– Det är egentligen alldeles för många för att nämna, men måste jag nämna någon så säger jag Frank Ocean och Lana Del Ray.

Bland de bokade artisterna finns både lokala namn, flera svenska artister och även internationella storband. Förutom de stora dragplåstren Lana Del Ray och Frank Ocean, gästar även Regina Spektor festivalen.

Lana Del Rey gästar årets Way out West Foto: LISA MATTISSON EXP / LISA MATTISSON EXP

Men spelschemat är inte helt fullbokat och enligt Patrick Fredrikson kommer det nog presenteras några nya namn. När de släpps, och vilka artister som kan bli aktuella, vill han inte svara på.

"Kommer finnas överraskningar"

– Det blir alltid någon överraskning. Ingenting jag kan avslöja, men det kommer finnas överraskningar, absolut.

Det är mycket hemligheter kring festivalen, och Patrick vill inte ens ge en ledtråd till vad för typ av överraskningar som väntar.

– Det kommer nog att presenteras någon hemlig spelning också. Det kommer nog att presenteras på festivalen.





Mer än 50 procent kvinnor

Det är elfte året som festivalen hålls i Göteborg och för första gången får kvinnor står för 50 procent av bokningarna.

– Jag tycker att det är utan tvekan Way out wests bästa helhetsline-up. Det tycker jag. Det är dessutom mer är 50 procent kvinnor. Jag vet inte exakt vad det har legat på tidigare, men nu är vi i stort sett på hälften.

Bästa bokningen då?

– Det är helheten. Jag tror inte jag kan peka på en. The XX, Frank Ocean, Lana Del Ray, och så vidare. För mig personligen är det bara magi, säger Patrick Fredriksson.