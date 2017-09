Emanuel Lärkestål, driver Nordiska motståndsrörelsens sajt Nordfront och agerade sköldbärare under demonstrationen. Tidigare dömd för brott mot knivlagen. Foto: Lovisa Waldeck

Emanuel Lärkestål, driver Nordiska motståndsrörelsens sajt Nordfront och agerade sköldbärare under demonstrationen. Tidigare dömd för brott mot knivlagen. Foto: Lovisa Waldeck

Ingemar Westerbring, nästeschef Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län. Engagerade sig redan i slutet av 90-talet i Nationalsocialistisk front. Avslöjades under förra året att han har vapenlicens. Är ostraffad. Foto: Lovisa Waldeck

Ingemar Westerbring, nästeschef Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län. Engagerade sig redan i slutet av 90-talet i Nationalsocialistisk front. Avslöjades under förra året att han har vapenlicens. Är ostraffad. Foto: Lovisa Waldeck

Magnus Wardmo, nästeschef i Småland och på Öland. Har flera fängelsestraff bakom sig för bland annat grova våldsbrott men under senare år ostraffad. Foto: Lovisa Wardmo

Magnus Wardmo, nästeschef i Småland och på Öland. Har flera fängelsestraff bakom sig för bland annat grova våldsbrott men under senare år ostraffad. Foto: Lovisa Wardmo

Pär Sjögren, nästeschef i Dalarna var en av de ledande aktivister som polisen sökte kontakt med under demonstrationen. Han är dömd vid ett flertal tillfällen bland annat för brott mot knivlagen, olaga hot, hemfridsbrott, misshandel och hets mot folkgrupp. Invald på sd-lista i Borlänge kommun. Foto: Lovisa Waldeck

Pär Sjögren, nästeschef i Dalarna var en av de ledande aktivister som polisen sökte kontakt med under demonstrationen. Han är dömd vid ett flertal tillfällen bland annat för brott mot knivlagen, olaga hot, hemfridsbrott, misshandel och hets mot folkgrupp. Invald på sd-lista i Borlänge kommun. Foto: Lovisa Waldeck

Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg talade under marschen i Göteborg. Han är tidigare dömd för deltagande i en attack mot RFSL:s lokaler i Kristianstad och åtalades häromveckan, mot sitt nekande, för hets mot folkgrupp. Foto: Lovisa Waldeck

Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg talade under marschen i Göteborg. Han är tidigare dömd för deltagande i en attack mot RFSL:s lokaler i Kristianstad och åtalades häromveckan, mot sitt nekande, för hets mot folkgrupp. Foto: Lovisa Waldeck

Emil Hagberg, medlem av Nordiska motståndsrörelsens riksråd föll in i slagorden om "Erik Nord - Folkförrädare" på Gustaf Adolfs torg i Göteborg. Han är tidigare dömd för våldsbrott och även våldsamt upplopp i samband med att nazister attackerade en antirasistisk demonstration i Kärrtorp. Foto: Lovisa Waldeck

Emil Hagberg, medlem av Nordiska motståndsrörelsens riksråd föll in i slagorden om "Erik Nord - Folkförrädare" på Gustaf Adolfs torg i Göteborg. Han är tidigare dömd för våldsbrott och även våldsamt upplopp i samband med att nazister attackerade en antirasistisk demonstration i Kärrtorp. Foto: Lovisa Waldeck

– Det var allmänheten som ringde in och sa att: "Nu är de ute och går". Det var ungefär så det gick till, säger Erik Nord, chef för polisen i Storgöteborg.

Det var tillresta nazister från hela landet och även från Norge som demonstrerade genom centrala Göteborg under söndagen.

Bland annat var Nordiska motståndsrörelsens hela riksledning på plats med den nyligen hets mot folkgrupp-åtalade ledaren Simon Lindberg i spetsen. Alla organisationens avdelningar från norr till söder, så kallade nästen, var representerade.

Trots att Nordiska motståndsrörelsens verksamhet i regel följs av både Säkerhetspolisen och kriminalunderrättelsetjänsterna i landet uppger polischefen i Göteborg, Erik Nord, att de inte hade fått någon information om att aktivister skulle resa till staden för att demonstrera i helgen.

Att de blev tagna på sängen.

LÄS MER: Nazistledarna bakom bombmännen

Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg talade på den icke tillståndsgivna demonstrationen i Göteborg. Foto: LOVISA WALDECK

"Kuppades in"

– Den kom helt oförhappandes. Den kuppades in, säger Erik Nord om demonstrationen som samlade lite mer än ett 50-tal personer.

– Det var allmänhet som ringde in och sa att: "Nu är de ute och går". Det var ungefär så det gick till, säger Erik Nord.

Hade ni agerat annorlunda om ni hade vetat om demonstrationen i förväg?

– Vi hade framför allt haft mer personal. Hade vi vetat om att den skulle komma hade vi varit betydligt fler personal på plats. Då hade vi förmodligen kunnat styra lite grann över hur vi skulle agera.

Erik Nord beskriver det som en total överraskning att demonstrationen skulle äga rum. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Hur kommer det sig att ni inte fått någon underrättelseinformation tidigare?

– Om ni tänker att vi skulle bedriva någon slags dygnet runt-spaning på NMR-aktivister i landet så kan vi inte göra det utifrån att de ska arrangera en demonstration om några veckor. För det krävs konkreta brottsmisstankar. Sedan skulle det krävas så enorma resurser och då måste man ha en motivering till att göra det.

Det är ledande personer från hela landet, det är ett par som passerat gränsen från Norge, men ni nås inte av någon information. Det kan ju framstå för allmänheten som att ni inte har någon koll på de här?

– Vill vi ha ett sånt samhälle där polisen har koll på allt och alla. Det tror jag inte. Det här samhället bygger på att vi har ett öppet samhälle och att det är öppet också för de som vill sluta det och störta det ned i antingen religiös eller politisk diktatur. Ibland kan vi få jättebra underrättelser kring vissa saker men ibland får vi inte det.

Men under måndagen kunde ETC Göteborg avslöja uppgifter om att ett enskilt anonymt tips trots allt kommit in till polisen - två dagar före nazistdemonstrationen.

Vi har begärt ut och tagit del av tipsets innehåll på två korta rader där demonstrationen på söndagen nämndes. Men det skickades aldrig vidare till den operativa ledningen, enligt chefen för Poliskommunikationscentralen Daniel Norlander.

– Vi har brustit i rutinerna, säger han.

LÄS MER: Tipset om nazistmarschen som polisen tappade bort

Längst fram i demonstrationen tågade ledaren Simon Lindberg från Skåne. Han flankerades av övriga medlemmar i Nordiska motståndsrörelsens så kallade riksråd: Emil Hagberg från Stockholm som bland annat dömdes för våldsamt upplopp efter attacken mot en antirasistisk demonstration i Kärrtorp, Fredrik Vejdeland som fällts flera gånger för hets mot folkgrupp då han var utgivare för organisationens webbsida Nordfront och presschefen Pär Öberg, som har partiets mandat i Ludvika kommun.

Ledaren Simon Lindberg åtalades så sent som i förra veckan för hets mot folkgrupp, för att han under ett tal under Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Stockholm den 12 november förra året skrek "Hell Seger" och höjde handen i en hälsning som beskrivs som en "modifierad Hitlerhälsning". Lindberg nekar till brott och har tidigare avböjt att kommentera åtalet.

Simon Engelin är ansvarig för tillståndet för demonstrationen den 30 september. I söndags deltog han i den icke tillståndsgivna demonstrationen. Foto: Lovisa Waldeck

Nazistledare från Oslo

Simon Engelin, kampgruppchef för Nordiska motståndsrörelsen i Göteborg, är den som formellt står på demonstrationstillståndet för demonstrationen den 30 september. Han deltog också i den icke-tillståndsgivna demonstrationen under söndagen men vill inte kommentera vare sig den eller om polisen hört av sig till honom efter den händelsen.

– Det är inget jag kommer uttala mig till dig om, säger Simon Engelin från Göteborg.

Nästeschefen för Västsverige, Jimmy Andersson, som lånade ut sin gård utanför Skara för ett stort internt aktivistmöte i september 2015 där Ryska Imperiska Rörelsen medverkade, agerade sköldbärare under demonstrationen. Det framgår av bilder som Nordiska motståndsrörelsen själva har publicerat från demonstrationen.

Men de allra flesta i demonstrationen hade betydligt längre att åka. I tåget marscherade nästeschefen för Nordiska motståndsrörelsen i Skåne Freddy Nerman från Ystad och Ingemar Westerbring, nästeschef för Västernorrland bosatt utanför Umeå.

Bland medlemmarna från Norge, broderorganisationen Norska motståndsrörelsen finns också ledande aktivister.

En polisanmälan om brott mot ordningslagen har gjorts av polisen själv efter söndagens demonstration. Den anmälan riktar sig mot den eller de som kan ses som arrangör.

Att den som står på det beslutade demonstrationstillståndet om två veckor deltog i den icke tillståndsgivna demonstrationen uppger Erik Nord inte behöver påverka tillståndet i sig.