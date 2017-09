Mystiska historien om "Mannen utan minne"

Den 28 februari 2013 hittades amerikanen Michael Boatwright på ett motellrum i Florida. När han senare vaknade upp på sjukhuset led han av svår minnesförlust och visste inte vem han var. Han hade skador i huvudet, men var skadorna kom ifrån kunde man inte klargöra.

– Jag heter Johan Ek, sa han på flytande svenska när han vaknade till.

På motellrummet hittades flera ID-handlingar, däribland pass och patientkort. Samtliga ID-handlingar visade på att han faktiskt hette Michael Boatwright och att han var amerikan. Han kunde däremot inte säga ett ord engelska. På rummet låg också fem tennisracketar.

Ungdomskärleken Eva Espling. Hon och Michael träffades första gången på 80-talet. Foto: PRIVAT

Ett drygt halvår efter att Michael Boatwright upptäcktes där på motellrummet kom han till Sverige och Uddevalla. Det efter att hans ungdomskärlek Eva Espling fick syn på hans ansikte i tidningen.

Ungdomskärleken: "En chock"

– Jag glömmer aldrig när bilden på honom kom upp. Jag fick en sådan chock. Det var en enormt surrealistisk upplevelse, berättar Eva.

Händelsen blev en världsnyhet i medierna. Vem var egentligen den mystiske mannen? Och vad hade han råkat ut för?

En av de ID-handlingar som hittades på Michael Boatwrights motellrum.

Det var frilansjournalisten Per Nyberg som rapporterade om händelsen för CNN och som lyfte fram Michaels öde och tillsammans med andra hjälpte honom till Sverige. Eva mötte upp Michael på flygplatsen.

– Det var så konstigt att se honom. Han såg ut som en äldre version av sig själv. Men när jag såg på honom kunde jag inte tänka mig att han inte längre hade något minne, säger hon.

Eva och Michael träffades första gången på hösten 1981 på Hisingen i Göteborg. De blev ett par. De träffades på av en slump och fortsatte umgås.

– Vid jultid tyckte jag lite synd om honom. Jag hade fått en stor julgåva från jobbet och tänkte "Vad ska jag göra med den?". Då bjöd jag honom på middag, på julmat.

Varför slutade ni träffas?

– Han åkte tillbaka till USA. Han for fram och tillbaka till Sverige. Det var nog jag som tröttnade, när han kom tillbaka hade jag gått vidare. Men vi hade kontakt brevledes, säger Eva.

Eva Espling och Michael Boatwright vid återföreningen. Foto: TV4

Tenniskarriär i Uddevalla

I och med att Eva gett sig tillkänna kunde en viktig pusselbit läggas till Michaels öde. Eva kunde berätta vem han var en gång i tiden. Bland annat genom brev som de skrev till varandra. Michael hade annars svårt att lita på människor som sade sig ha känt honom, inte minst på grund av att lycksökare och nyfikna människor ständigt kontaktade honom.

– Det var det som slog honom, när han höll i breven och såg sin egen handstil som han hade kvar. Han sa: "Oj, jag måste verkligen ha tyckt om dig Eva". Det blev en väldig trygghet för honom.

Väl i Uddevalla fick Michael bo hemma hos Eva till en början. Lite senare skaffade han sig ett eget boende. Det visade sig att han var en hejare på tennis då han jobbat som tennistränare tidigare i sitt liv. Rörelserna satt i, även om minnet i övrigt svek.

Henric Carlsson, ordförande i Uddevalla tennisklubb.

Snart hade han skapat sig en ny karriär som tennistränare.

– Jag känner mig som född på nytt. Jag är så lyckligt lottad, jag kunde inte ha fått det bättre, sa han själv till Bohusläningen.

Enligt klubben var Michael väldigt omtyckt.

– Han var omtyckt både som tränare och medspelare. Jag tror att klubben gav honom en tillhörighet och att han kände att han fick ett sammanhang. Han fick mycket från klubben och han gav mycket till klubben, säger Henric Carlsson, ordförande i Uddevalla tennisklubb.

Hur passade han in i klubben och Uddevalla?

– Vi såg honom som en viktig lagkamrat, han kom snabbt in i gänget. Jag tror att Michael bitvis var vilsen, hans umgänge utanför sporten tror jag var begränsat. Men han kände en trygghet i och med klubben och tennisen.

Under tiden som den mediala cirkusen kring Michael rullade på kom allt fler pusselbitar på plats. GT kunde visa att Boatwright varit folkbokförd i Sverige under 1980- och 1990-talet. Mellan 1997 och 2003 bodde han i Bandhagen i Stockholm. En kvinna från Löderup berättade att Boatwright bott i en grannby och att han deltog i tornerspelslaget Swedish Jousting Team just under namnet Johan Ek. Det visade sig att han levt i en rad länder världen över.

Boatwright tjänstgjorde i Vietnam

Det kom också fram att Michael hade tjänstgjort i Vietnam 1971–1973. Där hade han till uppgift att med helikopter hämta skadade. Minnesförlusten skulle alltså ha kunnat bero på ett krigstrauma, resonerade man. Upplevelsen från kriget var en anledning till att Michael valde att bo i Sverige en period framför USA, berättar Eva.

– Han berättade att han inte ville bosätta sig i USA efter kriget. Han kände sig otroligt lurad och sviken över kriget som han inte förstod. Han upplevde att USA som land hade svikit honom, säger Eva Espling.

Ett foto som visades upp i medierna när Michael Boatwrights identitet försökte klarläggas.

Trots att Michael Boatwright var en efterfrågad privattränare i tennisklubben och att det utåt sett gick det bra för honom så var hans sista tid i livet tung. Han plågades av att inte minnas sitt förflutna. På foton som Michael hade fanns en bild på en japansk kvinna och en pojke, en pojke som Eva tror är Michaels son. Men de fick aldrig träffas.

– Det måste ha varit en sådan djup sorg hos honom, säger hon och fortsätter:

– Det är ju en fruktansvärd upplevelse, att bygga sin identitet på vad andra människor säger att du är. Du får reda på att du har levt ett jättestort liv egentligen och bott över hela världen, men vet ingenting själv.

Hittades död i hemmet

Det fanns också personer som tvivlade på Michaels minnesförlust. Han fejkade den, menade dem. Något som fortfarande gör Eva ledsen och förbannad.

– At han orkade hålla ihop sitt liv, det är jag full med beundran över. Han måste ha haft en otrolig livsvilja ändå.

Den 11 april 2014 hittades han död i sin bostad. Det var oroliga människor på tennisklubben som bestämde sig för att besöka Boatwright efter att inte ha hört av honom på ett tag. Polisen misstänkte inget brott. Michael Boatwright dog utan att få någon klarhet i vem han var.

Hur vill du minnas honom?

– Jag vill minnas honom med hans egna ord som han skrev i ett brev: "Jag stiger med tranorna till himlen och kysser regndropparna när de faller förbi." Det är så jag tänker på honom nu, avslutar Eva Espling.