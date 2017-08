Under fredagen kommer dömde mördaren Nerijus Bilevicius advokat Björn Hurtig att lämna in ett yttrande till Kriminalvården om huruvida Bilevicius vill förflyttas till ett fängelse i Litauen eller inte. Det efter att ha tagit del av en dom från Europadomstolen med uppgifter am att livstidsdömdas mänskliga rättigheter kränks i Litauen eftersom man inte kan få sitt straff tidsbestämt.

Nerijus Bilevicius, 37, dömdes av hovrätten till livstids fängelse för mordet på 17-åriga Lisa Holm i Kinnekulle i juni 2015.

Bilevicius dömdes av hovrätten till livstids fängelse för mordet på 17-åriga Lisa Holm i Kinnekulle i juni 2015. Foto: POLISEN

Bilevicius har själv ansökt om att få förflyttas till sitt hemland Litauen för att avtjäna sitt straff där

I början av juli fattade också domaren Laisvydas Zederštremas vid domstolen i Siauliai i Litauen beslutet att det livstidslånga straffet består om han skulle avtjäna resten av det där.

LÄS MER: Mördaren Bilevicius kan dö i skräckfängelset

Kommer att ha möte

Det var efter att Björn Hurtig genom Kriminalvården fått ta del av en dom från Europadomstolen som han nu ska lämna in ett yttrande med Bilevicius slutgiltiga ställningstagande till en eventuell flytt redovisas.

– Vi har fått en dom från Europadomstolen som redovisar där man säger att i Litauen kränks livstidsdömda fångars mänskliga rättigheter på så sätt att man endast kan få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff genom amnesti, genom att parlamentet eller presidenten benådar någon. Och det sker i princip aldrig, säger Björn Hurtig.

– Det är enligt, regeringen kanske då, något som tyder på att man inte borde överföra någon dit.

Björn Hurtig har haft ett möte med Bilevicius, och kommer att ha ett möte till innan yttrandet lämnas in.

– I samband med det kommer vi att redovisa hans inställning om det får honom att ändra sig eller inte.

Litauiska domaren Laisvydas Zederštremas vid domstolen i Siauliai har beslutet att det livstidslånga straffet består om han skulle avtjäna resten av det där. Foto: DOMSTOLARNA I SIAULIAI

Fått chans att ändra sig

Björn Hurtig menar att han hela tiden varit tydlig mot Bilevicius om vad en flytt till Litauen skulle innebära. Efter beslutet från domaren i Litauen om att Bilevicius livstidsstraff kvarstår även i Litauen har de nu fått chansen att yttra sig igen i ärendet om flytten.

– Det kan ha en stor betydelse för honom givetvis. I Sverige har man ett system som säger att efter tio års tid i fängelse så kan alla som är livstidsdömda ansöka om att genom ett beslut ändra påföljden från livstid till ett tidsbestämt straff.