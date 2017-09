Det var under tisdagskvällen förra veckan som Monica cyklade hemåt från jobbet med sin elcykel. Vid en rondell stod det en bil och väntar för att köra in i rondellen. Eftersom bilen stod still cyklade Monica ut på cykelöverfarten.

Men föraren verkar inte ha sett Monica, trots att hon hade både lyse och reflexväst. När bilen börjar köra kolliderade Monica hårt mot passagerardörren.

"Nära döden-upplevelse"

– Jag blev väldigt chockad, det var en nära döden-upplevelse. Jag började fundera över vem som skulle komma på min begravning. Jag fattade inte riktigt vad som hände, jag trodde jag var mer illa skadad. Som tur var klarade jag mig med lite blåmärken. Cykeln tog det mesta av stöten.

I chocken ser Monica hur bilen stannar till 100 meter längre fram. Föraren går ur bilen – men tittar inte ens åt Monicas håll.

– Han går ut och tittar på sin bil. Han går runt och tittar där jag hade smällt i. Sen kör han bara vidare.

Cykeln blev förstörd

Monica var bara fem minuter hemifrån när olyckan inträffade. Elcykeln var trasig, så hon fick leda den hem.

Det har gått en vecka sedan olyckan men Monica känner sig fortfarande påverkad av händelsen. Hon har känt sig trött och har även haft ont i sitt knä.

Hon känner sig arg över hur bilföraren hade agerat i situationen, att han inte stannade för att se till att hon mådde bra.

– Det var det mest hemska med det. En cykel kan man få en ny, men man kan inte få ett nytt människoliv.

Inte lika trygg i trafiken

Monica känner sig inte lika trygg i trafiken efter olyckan. Hon har lånat en cykel och cyklar fortfarande till jobbet, men har gärna sällskap med någon och stannar mycket oftare än vad hon behöver.

– Man får en tankeställare. Jag är så himla glad att jag lever, säger Monica Lilja.

Monica har polisanmält smitningsolyckan.