I ett industriområde i Kungälv har det som tidigare hette Bandidos MC Hisingen flyttat in. Foto: GT/Expressen

Genom att sikta in sig på vilsna, unga män i de medelstora städerna blir mc-gängen fler i Västsverige.

De senaste åren har Göteborg skakats av det dödliga våld som uppstått när olika gängkonstellationer legat i fejd med varandra. I Sveriges näst största stad har förortsgängen trängt undan mc-gängen.

Det menar Erik Nord, polischefen i Storgöteborg.

– Det är inte de som står för tillväxten och när det blir konfrontationer emellanåt mellan kriminella nätverk och de etablerade gängen så får Bandidos och Hells Angels-varianterna vika ner sig. De förmår inte att stå upp. Det har man upplevt både i Sverige och i Danmark, har Erik Nord nyligen sagt i en intervju med GT.

Erik Nord, chef över polisområde Storgöteborg. Foto: HENRIK JANSSON

HA flyttade in i gästgiveri

Men i de mellanstora västsvenska städerna ser polisen däremot en annan trend.

För det är där mc-gängen slår sig ner i takt med att deras makt minskar i Göteborgs undre värld.

Hells Angels Goth Town, som tidigare höll till i Mölndal, har flyttat in i ett gammalt gästgiveri i Skepplanda i Ale och Bandidos MC Hisingen huserar numera i Kungälv. Dessutom blev Bandidos i Trestad, vars klubblokal ligger i Öxnered utanför Vänersborg, en fullvärdig avdelning i november i fjol.

Vid fotbollsplanerna i Skepplanda har Hells Angels nyligen flyttat in i ett gammalt gästgiveri. Foto: GT/Expressen

Mc-gängen har supportergrupperingar

Ale, Kungälv och Vänersborg är kommuner med 29 000–43 000 invånare.

– Jag tror att det beror på att man vill vara på ställen där man tror att polisen inte har samma kapacitet och förmåga. Man tror inte det. Men då har man glömt att polisen är nationell sedan år 2015 och då har vi möjlighet att förändra kapaciteten om det behövs, säger Sven Lindgren.

Efter en flera år lång rättsprocess fick Karlstad kommun tidigare i år rätt att avhysa Hells Angels från lokalerna i Hertsöga. Foto: LARS HEDELIN/SCANPIX

HA och Bandidos har också olika under- och supportergrupperingar runtom i Västsverige, som i Kungsbacka, Svenljunga och Karlstad.

Så sent som för en månad sedan kunde GT rapportera om att Bandidos fått en ny officiell supporterklubb i Skaraborg, Bear Jaws MC Skara – och under de senaste veckorna har ännu en mc-organisation dykt upp, i Vänersborg.

Här finns Bandidos i Västsverige GÖTEBORG/KUNGÄLV – Bandidos MC Göteborg – Bandidos MC Kungälv Den officiella supportergruppen Chicanos MC, finns under Bandidos-klubben i Kungälv. Där det finns en Bandidos-avdelning finns det alltsomoftast också en X-team avdelning. Huserar på samma plats som Bandidos MC i Göteborg. VÄNERSBORG – Bandidos MC Trestad Har sitt säte i Öxnered utanför Vänersborg. Nyligen bildades en nystartad mc-organisation i Vänersborg som polisen anser har kopplingar till Bandidos. SKARABORG Sedan mitten av juni i år har Bandidos en officiell hangaround-avdelning i form av Chapter Bear Jaws MC. KARLSTAD – Bandidos MC Karlstad Här finns också X-team, som är en undergruppering till Bandidos. HALMSTAD – Bandidos MC Halmstad STENUNGSUND

– Cobra MC Officiell supporterklubb till Bandidos som håller till i Ucklum.

Har kopplingar till Bandidos

Klubben är enligt egen utsago fristående, men Sven Lindgren menar att det finns kopplingar mellan den och Bandidos.

– Den är kopplad till Bandidos, anser vi. Själva tycker de att de är en vanlig klubb, men vår bedömning är att de har bra kontakter med Bandidos MC, säger Sven Lindgren.

Hur stora är de?

– Inte speciellt stora, men de är väl i en rekryteringsfas.

Är de våldsbenägna?

– Jag kan varken säga att de är mer eller mindre våldsbenägna än andra. De har kontakt med Bandidos och det följer ett mönster.

Här finns Hells Angels i Västsverige GÖTEBORG/ALE – Hells Angels – Red & White Crew – Red Devils MC HA har två avdelningar i Göteborg – klubblokalerna ligger i Sisjön och Gunnilse – samt en i Ale. I Göteborg finns också officiell supportergrupp i Red & White Crew och officiell supporterklubb i Red Devils MC. KUNGSBACKA – Red Devils MC En officiell supporterklubb till Hells Angels. Håller till i en fastighet i Frillesås. SVENLJUNGA – Red Devils MC En officiell supporterklubb till Hells Angels. Enligt Sven Lindgren innehåller varje Red Devils-klubb omkring 10-12 medlemmar. KARLSTAD – Hells Angels – Red and White Crew Efter en lång rättslig tvist fick Karlstad kommun nyligen rätt att avhysa Hells Angels från lokalen som de huserat i flera år.

Kan man säga att Bandidos växer i det här området?

– Det kan man göra. Bandidossfären. Det är ändå oroande att man rekryterar in ungdomar som kommer in i de här sfärerna.

Vilka personer är det egentligen som mc-gängen rekryterar?

– Risken är att de fångar upp ungdomar, precis som jag har sagt med vad som händer i Kungälv och i Skepplanda. Det är det man ska vara uppmärksam på och orolig över. Det är nog ungdomar som har kommit lite på glid och som inte har sin egen mognad och stabilitet. Det har alltid varit så, att det är lättare att fånga upp sådana killar.

Enligt polisens mc-expert i region Väst, Sven Lindgren, är det oroande att mc-gängen rekryterar in ungdomar. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Pengar är målet

Brottsligheten som mc-gängen enligt Sven Lindgren sysslar med varierar – men det finns en gemensam nämnare: Pengar.

– Det är allt som du kan göra pengar på. "Go for the money", det är det som det handlar om. Det är allt från utpressning och indrivningar till narkotikabrott, säger Sven Lindgren.