Färden avslutades med att bilen kraschade in i ett träd utanför Tidaholm och passageraren Mattias Lehto, 16, omkom.

En man och hans hustru skulle precis gå och lägga sig i villan utanför Tidaholm när de hörde en hög smäll. När husägaren gick ut för att se vad det var som hade hänt mötte han en skadad man som förklarade att det var en person kvar i baksätet i bilen.

Han hette Mattias Lehto och var 16 år.

Mattias liv gick inte att rädda. Dödsolyckan skedde i augusti i fjol, för ett drygt år sedan.

– Det har varit väldigt jobbigt. Jag har knappt varit och handlat sedan dess, utan har suttit här hemma, säger hans mamma Nina Lehto.

Bildörren satt kvar i buskaget efter dödsolyckan. Foto: Polisen

Döms till fängelse

Den skadade mannen som husägaren mötte efter kraschen var föraren till bilen. Han är 22 år gammal och åtalades förutom för grovt vållande till annans död också för grovt rattfylleri och ringa narkotikabrott.

Han har nu dömts på samtliga punkter till ett och ett halvt års fängelse. Han ska också betala totalt 50 000 kronor i skadestånd till Mattias Lehtos föräldrar.

På bilderna från platsen syns det totalkvaddade fordonet. I bilen fanns också en andra passagerare som berättar för polisen att hastighetsmätaren visade att man färdades i omkring 140 kilometer i timmen på den lilla grusvägen.

Vittnet säger att föraren var "rejält påverkad" av droger. I stämningsansökan beskriver åklagaren det som att mannen "var avsevärt påverkad av narkotika och framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten".

Olycksbilen totalkvaddades. Foto: Polisen

– Han var riktigt ute och cyklade, säger passageraren, och vittnar om färden:

– Han kom ut i vänster dike och fick sladd på bilen. Därefter kolliderade vi med trädet. När bilen stannat efter kollisionen hade den vänt färdriktning. Vid kollisionen fick jag en "blackout" under cirka fem sekunder.

Mamman: "Inget försvarar"

Efter krocken rusade han därifrån. Passageraren var inte misstänkt för brott, utan hördes alltså som vittne.

– Jag tänkte: "Här vill jag inte vara". I panik sprang jag från platsen, säger han i förhör.

Nina Lehto berättar att sonen Mattias befann sig i bilen för att han skulle hämta sin väska som låg i den. I väskan låg det ett papper som han behövde dagen därpå. Mattias var vän med den andre passageraren. Med föraren var han bara ytligt bekant, säger mamman. Enligt domen uppger föraren att han inte kände Mattias.

Det ska ha varit när de körde hem 16-åringen som olyckan inträffade.

– Det finns inget som försvarar att man tar narkotika och sätter sig i en bil, säger Nina Lehto.

Vill ha tillbaka körkortet

I en personutredning från Frivården som föraren genomgick innan rättegången framgår det att han under flera års tid använt narkotika och i ett test placerar han in sig själv under kategorin "sannolikt drogrelaterade problem".

Trädet som bilen kraschade in i. Foto: Polisen

Men nu "har han en önskan om att få tillbaka sitt körkort" och uppger att han efter dödsolyckan haft ett återfall, men i övrigt inte brukat droger.

GT har utan framgång sökt förarens advokat Tore Brandtler, men i stämningsansökan står att 22-åringen nekar till brott.

"Han uppger att han saknar minnesbilder och känner sig osäker på vad som faktiskt har skett och vad som han fått återberättat för sig", står det i Frivårdens personutredning.