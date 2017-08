Under tisdagen meddelande kammaråklagare Johan Udén att de två händelserna utreds ihop, mordet i Limmared och mordförsöket i Herrljunga dagen därpå. Foto: LÄSARBILD

Det var under lördagskvällen den 19 augusti som maskerade män ska ha tagit sig in via balkongen till en lägenhet i Limmared i Tranemo kommun.

En ung man sköts ihjäl innan gärningsmännen flydde från platsen.

Kvällen därpå körde en bil av vägen utanför Herrljunga i Västergötland. I bilen färdades två män som nu delgivits misstanke för mordet i Limmared.

Männen misstänks också för att ha skjutit en känd kriminell man i centrala Herrljunga kort före avkörningen. En av männen är tidigare dömd för ett brutalt rånmord i Göteborg.

Kopplas till narkotika

Enligt uppgift till GT är arbetshypotesen att ett vapen som hittades efter gripandet i Herrljunga också kan knytas till mordet i Limmared dagen före.

- Vi har två män delgivna misstanke om mord och det är de två som sitter häktade för Herrljunga, säger åklagaren Johan Udén.

Vid 18-tiden på måndagskvällen anhölls också en kvinna misstänkt för medhjälp till mord i Limmared. Hon är, enligt åklagaren, skäligen misstänkt för brottet - alltså den lägre graden av misstanke.

Ulrik Smedberg företräder en av de två häktade för Herrljungaskjutningen som nu också misstänks för inblandning i Limmaredsmordet.

Nekar till brott

Han säger att den formella misstanken rör mord alternativt medhjälp till mord när det kommer till hans klient - som nekar till brott.

– Han är förvånad över anklagelsen och han förnekar brott, säger Ulrik Smedberg.

Den andre mannen, som tidigare avtjänat ett längre fängelsestraff för mord, företräds av advokaten Fredrik Kron.

– Brott förnekas, säger Kron.