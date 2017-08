En person sköts till döds i Limmared under lördagen och en person skottskadades efter att ha skjutits på öppen gata i Herrljunga dagen efter.

Flera skjutningar har skakat mindre orter i Västsverige under helgen.

En ung man sköts till döds i en lägenhet i Limmared i Tranemo kommun under lördagskvällen. Maskerade gärningsmän ska ha tagit sig in via balkongen, skjutit mannen och flytt från platsen.

Under måndagen hade ännu ingen gripits för dådet.

– Det finns ingen misstänkt i ärendet. Det utreds som ett spaningsmord, säger Mats Axelsson, kriminalkommissarie vid grova brott i Älvsborg.

Enligt boende i området, som BT har talat med, har det varit oroligt i området en längre tid innan dödsskjutningen. Enligt en boende ska en liten grupp ha ställt till med problem i området.

Polisen: Kriminell gruppering i Limmared

Och polisen bekräftar att man har problem med en kriminell gruppering i Limmared.

– Vi har haft en relativt hög aktivitet mot en kriminell gruppering i Limmared och Tranemo. Vi har jobbat väldigt aktivt under året, säger Tomas Stakeberg Jansson, lokalpolisområdeschef i Borås

Tomas Stakeberg Jansson, lokalpolisområdeschef i Borås Foto: NORA LOREK

Enligt Stakeberg Jansson kan den kriminella verksamheten i området alltså ha koppling till mordet.

– Vi gör bedömningen att det finns en viss kriminalitet som det här dådet kan ha bäring mot, säger han och fortsätter:

– Ett mord med skjutvapen på det här sättet, det är svårt att bedöma annat än att det är någon sorts kriminell uppgörelse som det handlar om, förmodligen, säger han och fortsätter:

"Någon sorts kriminell uppgörelse"

– Men vi vet ju ingenting om motivet i dag. Det är svårt att uttala sig annat än att det blir en spekulation om att det här är någon sorts uppgörelse av något slag, absolut.

Polisen har alltså vidtagit och fortsätter vidta åtgärder mot grupperingen.

Hur många personer rör det sig om?

– Det tänker jag inte uttala mig om, säger Stakeberg Jansson.

En dag efter mordet i Limmared sköts en person på öppen gata i Herrljunga. I det ärendet sitter två personer anhållna för mordförsök. Enligt polischefen Lena Matthijs kan händelsen ha sin grund i narkotikaaffärer.

Polisen: Ingen koppling mellan fallen

– Motiv är för tidigt att gå in på. Generellt, i de här kretsarna, handlar det om narkotika och indrivning av pengar, säger hon till P4 Sjuhärad, och menar att samma motivbild kan finnas i Limmaredfallet.

Enligt polisen ser man i nuläget ingen koppling mellan dödsskjutningen i Limmared och skjutningen i Herrljunga.

– Inte som vi ser just nu, men självklart tittar vi på om det finns några beröringspunkter. Men det är alldeles för tidigt att säga, säger kriminalkommissarie Mats Axelsson.

Under helgen tog två ytterligare skottlossningar plats i Västsverige. Dels sköts en man i benet i en lägenhet i Brastad och dels sköt två mopedmän in i en lägenhet i Mölndal.