Abdullahi Hassan Moalin valdes in på Miljöpartiets lista hösten 2014. Han sitter som ledamot i Vänersborgs kommunfullmäktige och i socialnämnden.

På Miljöpartiets lokala hemsida presenterar han sig som engagerad i arbetsmarknadsfrågor, med att "kunna få in mer utrikes födda till arbetssektorn".

En fråga Abdullahi Hassan Moalin också varit privat engagerad i som integrationskonsult genom ett så kallat lotsföretag - som på Arbetsförmedlingens uppdrag lotsat nyanlända flyktingar in i samhället.

Men företaget, där Abdullahi Hassan Moalin var styrelsens ordförande och vice vd, gick i konkurs under förra året efter att Abdullahi Hassan Moalins egen regering avskaffat systemet med etableringslotsar.

Datorer för 66 750 kronor försvann

Nu åtalas Abdullahi Hassan Moalin och hans kollega, mot deras nekanden, för brott i lotsföretaget, som formellt bedrevs som en ekonomisk förening.

Under konkursutredningen fann konkursförvaltaren att all bokföring saknades för verksamheten som omsatte en dryg halvmiljon under de tio månader som företaget var aktivt. Bland annat går det inte att följa vart 25 nyinköpta datorer för 66750 kronor tagit vägen.

– Jag har åtalat för bokföringsbrottet, säger åklagaren Lars Palm vid Ekobrottsmyndigheten och menar att det nu i efterhand inte går att följa ekonomin i verksamheten.

Till exempel vart datorerna tagit vägen.

– De har erhållit medel från Arbetsförmedlingen om jag förstått det hela rätt, de har köpt in datorer och de datorerna har de sedan haft bort, säger Lars Palm.

När vi når Abullahi Hassan Moalin är han mycket fåordig.

Lägger på luren

– Jag har ingen kommentar, säger han och knäpper av samtalet.

Våra skriftliga frågor besvaras aldrig.

I förhör hos polisen nekar Abdullahi Hassan Moalin och säger att datorerna köptes in av den ekonomiska föreningen för att skänkas bort till de nyanlända flyktingarna som var verksamhetens kunder.

Men hans medåtalade kollega, som var vd, har en annan version. Enligt honom lånades datorerna ut till "kunderna" men lämnades aldrig tillbaka.

– Datorerna lånades ut. De fick skriva på en lånekvittens för att de skulle lämna tillbaka datorn. Det var ingen som lämnade tillbaka datorn, säger kollegan till polisen och uppger att han och kommunpolitikern kontaktade flera av kunderna i efterhand för att få tillbaka datorerna.

Men ingen kom in med någon dator, enligt kollegan.

Konkursförvaltaren konstaterar i sin uppteckning över företagets kvarvarande ägodelar att allt som fanns kvar i företagets lokaler i centrala Vänersborg var lite kontorsmöbler: två skrivbord, två stolar och två mindre fåtöljer. Samt en stationär dator.

Skyller på bokföraren

Både Abdullahi Hassan Moalin och hans kollega skyller på bokföraren, en civilekonom från Göteborg som de uppger att företaget anlitade för att göra just bokföringen.

Men ekonomen har förhörts i utredningen och säger att han inte haft något uppdrag att göra upp en bokföring, något sådant uppdrag har han aldrig haft. Däremot har han gjort skatte- och momsdeklarationer åt bolaget, uppger ekonomen.