Räddningstjänsten i Torsby larmades på onsdagskvällen till en gård i Torsby där det hade börjat brinna i ett garage.

Förutom styrkan från Torsby beordrades även räddningstjänsten från Hagfors till platsen.

– Det var helt övertänt när räddningstjänsten kom till platsen. Det som fanns av ekonomiskt värde i byggnaden var bortom räddning, säger Peter Persson.

Personbil fick skador

Man insåg snabbt att byggnaden som är ett garage inte gick att rädda. Men då man var snabbt på plats kunde man snabbt begränsa elden som börjat sprida sig i gräset.

– Det finns några byggnader som ligger 20 till 30 meter bort så det var bra att vi snabbt fick kontroll över spridningen, säger Persson.

Intill garaget stod ägarens bil som man lyckades dra bort från den övertända byggnaden. Bilen ska dock ha fått skador till följd av den våldsamma branden.

– Det är kraftig värmestrålning från branden, säger Peter Persson och berättar att fönsterrutor på bostadshuset som står 30 meter bort har spruckit av hettan.

Brinner ner till grunden

Räddningstjänsten kommer att låta byggnaden brinna ner till grunden under kontrollerade former och under tiden hindra spridningen.

– Det är av miljöskäl och även av praktiska skäl. Slutprodukten är ändå en nedbrunnen byggnad. Allt värde är som sagt redan borta, avslutar Persson.

Det är oklart vad som gjort att branden startat i garaget med tillhörande carport. Persson tror att det kan ha varit något tekniskt fel.

– Men det vet vi inte än. Det har i alla fall börjat med att det brann i en vägg, säger han.

Ingen person har kommit till skada i branden.

