När Jennifer Olsson, 27, kom hem till lägenheten i Partille under fredagen stod vattnet högt mot utsidan av hennes studio. En halvmeter vatten fyllde golvet i lokalen och för utrustningen i studion fanns ingen räddning.

Under fredagen drabbades Västsverige av kraftiga regnoväder och översvämningar på flera håll. Flera bilar fastnade i vattenmassor på vägar och under viadukter. Totalt fick räddningstjänsten i Storgöteborg in runt 60 larm om översvämningar i fastigheter. Värst drabbat var Partille.

"Som fontäner ur gatubrunnarna"

När Jennifer Olsson, 27, kom hem under fredagen öste regnet ner och gatubrunnarna var översvämmade.

– Det var som fontäner ur gatubrunnarna. Först fattade vi inte hur illa det var, utan tänkte bara att vi skulle in, säger Jennifer.

Utanför Jennifers lägenhet finns en byggnad där Jennifer har sin fotostudio. När hon såg att vattnet steg sprang Jennifer och hennes man, Tobias, för att lägga handdukar vid dörren för att hindra vattnet från att komma in.

– När vi kommer ut igen så har vattnet redan stigit så mycket att det inte gick att öppna dörren.

När de tittade in genom fönstren såg det ut att inte ha kommit in något vatten. Då tänkte de att de skulle försöka rädda bilarna i stället.

"Jag bara grät"

En av bilarna stod parkerade en bit bort och klarade sig. Men den andra bilen blev fast i vattenmassorna. Den blev helt vattenfylld och har nu fått bärgas.

Även studion visade sig har fått stora skador, till Jennifers förtvivlan.

– Jag bara grät. Det är ju allt jag byggt upp.

Golvet har rest sig och all utrustning som fanns i studion – möbler, rekvisita och studioblixtar – var förstörd.

– Det var säkert en halv meter vatten där inne. Kameran hade jag som tur var i min lägenhet.

Står inför högsäsongen

Jennifer jobbar främst med barnfotografering och bröllopsfotografering. Nu börjar högsäsongen för barnfotografering dra i gång inför julen, och Jennifer tvingas avboka flera jobb.

– Det är jättetråkigt. Nu har jag ingen inkomst på ett tag.

Jennifer har varit i kontakt med försäkringsbolaget och ska prata med dem igen på måndag. Hon vet inte hur stora belopp det rör sig om som hon blivit av med.

– Lokalen hyr jag, så allt hänger ju inte på mig. Just nu står jag i ingenmansland och vet inte vad jag ska göra.