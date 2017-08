Tjuvarna är som mest aktiva nu under augusti månad. Foto: COLOURBOX

Cykelstölderna skjuter i höjden under augusti.

SVT Väst har granskat cykelstölderna i Västsverige. Tjuvarna är som mest aktiva nu under augusti månad. Och bara de senaste fem åren har totalt 7 000 cyklar anmälts stulna under denna månad. Totalt handlar det om 55 000 anmälda cykelstölder i region Väst under samma femårsperiod.

Kommunpolisen Helene Ramsmo jobbar i city i Göteborg. Enligt henne prioriterar polisen inte cykelstölderna.

– Det är egentligen inget som vi lägger jättemycket tid på, det får man vara ärlig med att säga. Vi letar inte cyklar. Däremot pågår det ju en hel del arbete kring att matcha stulet gods med upphittat gods och där ingår också cyklar, säger hon och fortsätter:

Flest cykelstölder i augusti

– Vi prioriterar annat i city som bilinbrott och fickstölder som vi har mycket av. Vi har ordningsstörningar och lägger mycket tid på Avenyn på fredags- och lördagskvällarna. Vi har också fantastiskt mycket evenemang, säger hon för att ge några exempel.

Helene Ramsmo poängterar att hon själv inte tagit del av statistiken, men tror att anledningen till att stölderna ökar under sommaren är att fler helt enkelt använder cykeln.

– Det jag kan tänka mig är att det finns fler cyklar ute att stjäla. Folk cyklar till stor del på sommarmånaderna då det är fler cykelstölder. Det andra kan vara att man upptäcker att man blivit av med cykeln på vårkanten eller sommaren då den stått någonstans undanställd.

Polisen: "Vi prioriterar annat"

Enligt Helene Ramsmo kan man förklara cykelstölderna med att det är personer som tar sig från en plats till en annan för att sedan dumpa cykeln, men också de som säljer cyklarna vidare. Det finns mycket pengar att tjäna på dagens cyklar, till exempel på elcyklarna, menar hon.

Hur ska man skydda sig?

– Det vi önskar är så klart att man låser fast sin cykel. Helst med bygellås så man inte blir bestulen på sin cykel, avslutar Helene Ramsmo.