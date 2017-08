Mc-gängen Hells Angels och Bandidos växer i Västra Götaland, enligt polisens uppfattning.

I februari i år fick Hells Angels en ny klubblokal i Skepplanda i Ale kommun och i början av juni lämnade Bandidos MC Hisingen Göteborg och etablerade sig i Kungälv. Och under sommaren har Bandidos dessutom fått en ny så kallad hangaround i Skara, alltså en officiell supporterklubb, i form av Bear Jaws MC.

Polisen jobbar på flera plan för att störa gängen och förhindra deras, enligt polisens uppfattning, brottsliga verksamhet. Man bedriver underrättelsetjänst på lokal, regional och nationell nivå.

Sven Lindgren, expert på kriminella mc-gäng och kommissarie vid polisens underrättelseenhet i region Väst, berättar:

– Vi har öppna och slutna källor. Det handlar om traditionellt underrättelsearbete. Det säger sig självt att vi håller det för oss själva.

Polisens taktik: Husrannsakan och punktmarkeringar

Husrannsakningar, punktmarkeringar och dialog med nya, potentiella medlemmar är andra metoder, berättar Lindgren.

– Om det uppstår brottsmisstanke och en förundersökningsledare bestämmer om husrannsakan så letar vi efter det vi ska leta efter, naturligtvis. Ett angreppsätt är lokaler, men det finns mycket annat.

Hells Angels klubblokal i Skepplanda ligger precis intill fotbollsplanerna där den lokala föreningen Skepplanda BTK bedriver sin verksamhet. Foto: GT

Enligt Sven Lindgren rekryterar gängen just nu nya medlemmar.

– De växer i sin egen fart och hastighet. Det är en naturlig rekrytering de håller på med. De rekryterar personer som de vill ha in i organisationen. Det är ett ständigt arbete med det, säger han och fortsätter:

– Bland annat kan du titta på den här nya hangaround-klubben i Skara som är fullvärdig. Men det var ingen överraskning för polisen, vi hade räknat med att det kunde bli en hangaround.

Polisen: Mc-gängen rekryterar unga män

Det är uteslutande män som är medlemmar eller vill bli medlemmar i gängen vars verksamhet räknas som organiserad brottslighet, enligt EU:s kriterier.

– De försöker direkt ta till sig lokala ungdomar. Men ska du komma med i någon form så måste du vara myndig. Det är från 18-årsåldern och uppåt, säger Sven Lindgren och fortsätter:

– Det är inte samma sak som att bli medlemmar. Man kan stödja organisationen på olika sätt.

Polisen samarbetar också med kommunen och andra myndigheter. Den infekterade striden om Hells Angels klubb i Härtsöga utanför Karlstad, som pågick mellan 2013 och april i år, är ett exempel på där kommunen agerat och försökt fått klubben vräkta från sin lokal på juridisk väg. Något som efter flera vändor i rätten slutligen lyckades för kommunen.

– Var och en försöker dra sitt strå till stacken. Jag kan bara se det från min horisont, men i Göteborgs stad är det en bra samverkan.

Polisen samarbetar med kommunen

Brottsligheten som gängen enligt Sven Lindgren sysslar med varierar. Den gemensamma nämnaren är pengar.

Bandidos nya lokal i Kungälv. Foto: GT

– Det är allt som du kan göra pengar på. "Go for the money", det är det som det handlar om. Det är allt från utpressning och indrivningar till narkotikabrott.

Det så kallade nordiska mc-kriget under 1990-talet mellan Hells Angels och Bandidos skördade många dödsoffer. Flera av morden är fortfarande ouppklarade. Men i dag råder det fred mellan gängen, enligt polisens uppfattning. Även om gängen har ett stort våldskapital som de kan utnyttja mot personer som "lever i samhällets gråzon", som Lindgren uttrycker det.

– Man utövar våld när man anser att man behöver göra det. Det finns ju andra gänggrupperingar och man använder inte mer synligt våld an andra. Man sticker inte ut på det sättet, avslutar Sven Lindgren.

HÄR FINNS HELLS ANGELS I VÄSTSVERIGE GÖTEBORG/ALE – Hells Angels – Red & White Crew – Red Devils MC HA har tre avdelningar i Göteborg – klubblokalerna ligger i Sisjön, Gunnilse och Ale. Medlemmarna jobbar främst med ekonomisk brottslighet genom att driva in pengar. De skrämmer vittnen och brottsoffer till tystnad. I Göteborg finns också supportergruppen Red & White Crew och undergruppen Red Devils MC. KUNGSBACKA – Red Devils MC En undergruppering till Hells Angels. Håller till i en fastighet i Frillesås som köptes för 350 000 kronor för knappt 20 år sedan. SVENLJUNGA – Red Devils MC En undergruppering till Hells Angels. Enligt Sven Lindgren innehåller varje Red Devils-klubb omkring 10-12 medlemmar. KARLSTAD – Hells Angels – Red and White Crew Sysslar bland annat med ekonomisk brottslighet. Det har länge pågått en infekterad strid mellan kommunen och Hells Angels om mc-klubbens fastighet på gården Härtsöga. Kommunen fick under våren rätt i hovrätten, men enligt mc-gängets advokat har Hells Angels ingen avsikt att lämna Karlstad. KÄLLA: POLISEN