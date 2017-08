Fyrhjuling kraschade in i husvägg – två till sjukhus

En fyrhjuling har kraschat rakt in i en husvägg i Åmåls kommun.

Det var under natten mot söndagen som larmet om olyckan kom in till polisen via SOS Alarm.

– På E45 har en fyrhjulig motorcykel kört in i en husvägg där och det är två personer skadade, säger Peter Adlersson.

Personerna, en man och en kvinna i 20-årsåldern fördes båda till sjukhus.

Misstänkt rattfylleri

– Han är förd till NÄL och hon är förd till sjukhuset i Karlstad. Skadeläget är för oss oklart, säger Adlersson.

Mannen, som körde fyrhjulingen, misstänks för rattfylleri.

– Vi har tagit ett blodprov på honom, säger Peter Adlersson.