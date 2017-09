Från Vitt ariskt motstånd till Nordiska motståndsrörelsen

Svenska Motståndsrörelsens dåvarande ungdomsorganisation Nationell Ungdoms rekryteringskontor stod uppställt vid Smedsudden i centrala Stockholm under nazistmanifestationen på nationaldagen 2005. Tyrrunan var från början NU:s symbol, men när ungdomsorganisationen lades ned under våren 2006 övertog SMR tecknet som organisationssymbol. Foto: Expo

Svenska Motståndsrörelsens dåvarande ungdomsorganisation Nationell Ungdoms rekryteringskontor stod uppställt vid Smedsudden i centrala Stockholm under nazistmanifestationen på nationaldagen 2005. Tyrrunan var från början NU:s symbol, men när ungdomsorganisationen lades ned under våren 2006 övertog SMR tecknet som organisationssymbol. Foto: Expo

Under slagord som "Vit revolution – utan pardon" demonstrerade Vitt ariskt motstånd, Vam, på Göteborgs gator i början av 90-talet.

Den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen grundades 1997, då under namnet Svenska motståndsrörelsen som en äldre kärna av aktivister runt stockholmsorganisationen Nationell Ungdom. Bland ledarna fanns flera personer som hade varit aktiva i äldre, nu avsomnade nazistorganisationer som Vam, Vitt ariskt motstånd, och Riksfronten.

Bland annat var Svenska motståndsrörelsens ledare under lång tid Klas Lund, den dråp- och råndömde talespersonen för Vam.

LÄS MER: Så lamslås Göteborg av demonstrationerna

Och från den avsomnade militanta naziströrelsen hämtade Svenska motståndsrörelsen redan tidigt en aggressiv och militär framtoning. Man förespråkade en väpnad kamp och revolutionär omvälvning av samhället och tog från början starkt avstånd från den parlamentariska vägen till makten.

Målet var, och är, ett nationalsocialistiskt styrelseskick och "den vita rasens överlevnad".

Dåvarande Svenska motståndsrörelsens ledning poserar vid böcker och automatvapen 2003. Från vänster: Fredrik Vejdeland och Pär Öberg, som fortfarande sitter i riksrådet i Nordiska motståndsrörelsen, Magnus Söderman som i dag lämnat för det högerextrema internetprojektet Motgift och Klas Lund, mångårig ledare för motståndsrörelsen. Foto: Scanpix

Den militära och allvarliga framtoningen visar sig tydligt på ett tidigt propagandafotografi i den egna tidningen "Nationellt motstånd" 2003. Där sitter ledarna för Svenska motståndsrörelsen i ett bibliotek fullt med äldre böcker och med ett automatvapen på bordet framför sig.

Med på bilden är, förutom dåvarande ledaren Klas Lund, nuvarande presstalesmannen Pär Öberg och medlemmen av riksrådet Fredrik Vejdeland.

LÄS MER: Sex frågor och svar om NMR

Motståndsrörelsen behöver skrämma bort de klentrogna

Under åren har organisationen också uppmanat sina medlemmar att träna någon form av kampsport. Vilket också i allmänhet följts. De hårda machoidealen sammanfattades av Klas Lund själv i en artikel om organisationens medlemmar, författad 2003:

"Motståndsrörelsen behöver skrämma bort de klentrogna och de fega från kampen. Det handlar inte om att rekrytera så många som möjligt, utan först och främst om att rekrytera de fåtal som kan fylla ut leden inom organisationen. Att förse organisationen med en inre kärna av fanatiska aktivister som i sin tur i allt mer omfattande grad för ut det nationella budskapet till massorna."

Vitt ariskt motstånds symbol.

Inspiration från amerikanska terrororganisationer

Vid demonstrationer har Svenska motståndsrörelsen och senare Nordiska motståndsrörelsen vid flera tillfällen tagit upp det gamla Vam-slagordet "Vit revolution – utan pardon". Det skreks då Svenska motståndsrörelsen 2003 arrangerade en manifestation på Första Långgatan i Göteborg utan tillstånd och även för två veckor sedan då ledarskiktet demonstrerade utan tillstånd nedför Avenyn.

LÄS MER: Nazistmarschens tillstånd ändras

Vit revolution – utan pardon

Svenska motståndsrörelsen och nuvarande Nordiska motståndsrörelsen har under åren också haft kontakter med militanta nordamerikanska naziströrelser. Bland annat företrädare för terrororganisationen The Order, en organisation som gjorde sig skyldig till en serie politiskt motiverade mord och mordförsök samt rån i USA under 80-talet.

Än i dag porträtteras ledaren för The Order, Robert Jay Mathews, i Nordiska motståndsrörelsens viktiga aktivisthandbok.

Andra inspirationskällor är den rumänska, starkt antisemitiska nazistorganisationen under 30-talet Järngardet, ledd av Corneliu Zelea Codreanu. Från hans organisation har Nordiska motståndsrörelsen bland annat hämtat sina säregna benämningar på avdelningarna, de så kallade nästena. Organisationen har sju så kallade nästen över landet, ledda av nästeschefer. Varje näste har i sin tur flera kampgrupper i det lokala samhället ledda av kampgruppschefer.

Hösten 2014 deklarerade dåvarande Svenska motståndsrörelsen, SMR, att de bildade en "partipolitisk gren". Året därpå registrerades Nordiska motståndsrörelsen som partibeteckning hos Valmyndigheten och Klas Lund trädde också officiellt tillbaka från posten som organisationens ledare.

NMR:s presstalesman Pär Öberg håller upp en snara vid en manifestation i Stockholm. "Ta detta som en varning", säger han vid talet. Foto: EXPO

Kommunala mandat i Dalarna

Simon Lindberg, med en bakgrund i Nationalsocialistisk front, blev organisationens nya ledare. En post han har än i dag. I dag har Nordiska motståndsrörelsen två kommunala mandat, genom att presstalesmannen och riksrådsmedlemmen Pär Öberg tagit plats i Ludvika kommunfullmäktige och nästeschefen Pär Sjögren i Borlänge, båda genom att deras namn skrivits upp på Sverigedemokraternas vallistor.

LÄS MER: Ambassadens varning inför nazimarschen

NMR har blivit dominerande inom den rasideologiska miljön

En förklaring till den utvecklingen är att Nordiska motståndsrörelsen intagit en mer eller mindre unik position som ensam kraft i en nazistisk rörelse som historiskt sett varit starkt splittrad i olika grupperingar.

– Nordiska motståndsrörelsen har blivit dominerande inom den rasideologiska miljön, vit maktmiljön, säger Jonathan Leman, researcher vid stiftelsen Expo.

– Det är en situation som har utvecklats sedan 2015 då Svenskarnas parti lades ner. Alltid tidigare har det funnits flera stora organisationer som konkurrerade om utrymmet, men nu får man säga att det är en historiskt ganska ny situation där NMR får monopol på det här.

En följd av att just Nordiska motståndsrörelsen tagit den rollen är enligt Jonathan Leman en radikalisering av rörelsen i stort.

LÄS MER: Demonstranter mobiliserar med sjukvårdsteam

En hierarkisk disciplin och en fascination för skjutvapen

I ett yttrande som säkerhetspolisen författade i samband med att nästeschefen i Västsverige Jimmy Andersson nekades vapenlicens för två år sedan beskrivs Nordiska motståndsrörelsen som en organisation med målsättningen "ett styrelseskick baserat på nationalsocialism där de kulturella särdragen värnas och etnicitet utgör grund för de beslut som fattas". Organisationen när en revolutionstanke med "en militärisk framtoning, en hierarkisk disciplin och en fascination för skjutvapen", enligt säkerhetspolisen.

Nordiska motståndsrörelsen betonar rätten till självförsvar och har i regel en aggressiv framtoning vid manifestationer och olika samlingar. Det får säkerhetspolisen att i sitt yttrande i vapenärendet för två år sedan konstatera att anhängare bär "generellt kniv och genom åren har flera personer i ledande ställningar talat om nödvändigheten att beväpna sig. Dessutom har flera anhängare dömts och misstänkts för grova och ideologiskt motiverade våldsbrott samt våldsbrott".

"Vit revolution – utan pardon!"

Den 17 september tågade Nordiska motståndsrörelsens ledarskikt genom centrala delarna av Göteborg i en icke tillståndsgiven demonstration nedför Avenyn. Ett sjuttiotal demonstranter skanderade "folkförrädare" åt den lokala polischefen Erik Nord och rikspolischefen Dan Eliasson. Och ett av slagorden som skreks var "Vit revolution – utan pardon". På lördagen samlas organisationen för vad som ser ut att bli dess största, egna samling hittills.