Fräcka tjuvknepet – slår till under semesterresan

Under solsemestern, storstadsresan eller kanske jobbresan. Då kan tjuvarna rensa din bil på värdesaker, eller kanske till och med ta bilen.

Efter en kall och regnig sommar är det många som vill fly till värmen, eller bara passa på att ta en några semesterdagar på annan ort. Men vid hemkomst möts vissa av den tråkiga upplevelsen att bilen har länsats på flygplatsens parkering. Eller att bilen inte ens står kvar.

Efter förra årets stöldvåg på Landvetter satte Swedavia in extra bevakning på flygplatsens parkeringar. Flera inbrott och bilstölder inträffade då, främst på en av flygplatsens långtidsparkeringar. Men trots att det än så länge i år bara har anmälts drygt hälften så många inbrott på Landvetters parkeringar är det fortfarande en riskfylld parkering att ställa bilen på, enligt polisen.

Landvetter extra utsatt

Polisen berättar att det är väldigt vanligt med inbrott i bilar på Landvetter flygplats. Precis som på alla större parkeringsplatser riskerar man att få inbrott. Enligt polisen är Landvetter är ett av de mest utsatta områdena i regionen för just bilinbrott. Andra utsatta platser är stora parkeringar i gallerior och stora allmänna parkeringsplatser.

Enligt polisen är det är väldigt olika vad som stjäls från bilarna. Det kan röra sig både om elektronik som GPS:er men också rattar och krockkuddar. Det händer även att bilar stjäls från parkeringarna.

Jobbar för att minska inbrotten

På Swedavia har man kämpat för att minska inbrotten och bilstölderna på Landvetter efter förra årets stöldvåg.

– Vi ser att precis som i andra delar i regionen så har det även förekommit stölder i bilar hos oss, precis som hos andra parkeringsaktörer så arbetar vi aktivt för att försöka förhindra inbrott och bilstölder, säger Victoria Ström, pressinformatör Swedavia.

Efter förra året fick flygplatsen kritik av polisen för att de inte hade tillräckligt med bevakning. Men enligt Victoria Ström har bevakningen ökat under senaste året.

Ökad bevakning

– Vi har under en period haft ökad rondering på parkeringarna. Sedan förra sommaren har vi förbättrat belysningen på bland annat en av våra långtidsparkeringar som var drabbad förra sommaren.

Under förra året hade Landvetter fler inbrott är vanligt under augusti, september och november. Victoria Ström har svårt att svara på hur det sett ut än så länge under sommaren på Landvetter och om de märkt att insatserna gett resultat.

– Det här går i vågor och etapper så det är lite svårt att säga om det har skett en ökning eller inte. Vi har ett väldigt tätt samarbete med polisen i den här frågan. Man kanske inte kan hindra det här helt, men vi försöker jobba proaktivt för att förhindra att inbrott och bilstölder ska hända.

Svårt att skydda sig

Men Swedavia fortsätter att arbeta för att inbrotten och stölderna ska minska. För resenärer som ska parkera på Landvetter under utlandssemestern eller resan så råder hon dem att kolla igenom bilen innan man lämnar den på parkeringen.

– Det är som på alla allmänna parkeringar, och alla parkeringsplatser. Man ska inte lämna synliga föremål i bilen och inte lämna värdefulla föremål i bilen när man står parkerad, säger Victoria Ström.