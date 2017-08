Daniel Olsson Smith var på fredagen den 26 september 2008 i Bohuslän för att hälsa på sin far tillsammans med två syskon.

Ingen ska ha märkt något konstigt med 31-åringen den dagen.

– Vi var och tittade till bygget av vår fars nya sjöbod. Vi fikade och pratade, allt var som vanligt. Jag kan inte säga att jag märkte att han var rädd eller något sånt, säger Daniels syster Agnetha Bergh.

Försvann utan ett spår

Efter besöket hos fadern körde de tillbaka till Uddevalla, Daniel släppte av sin storasyster och körde sedan hem till sin lägenhet på Jacob Trahnsgatan.

Agnetha anade att allt inte stod rätt till när Daniel inte svarade i telefon efter helgen. Hon åkte därför hem till honom och ringde på dörren. När han inte öppnade gick hon in med sin extranyckel.

Daniel Olsson Smith försvann från sin lägenhet på Jacob Trahnsgatan i Uddevalla. Foto: LEIF JACOBSSON

Lägenheten var tom och helt orörd.

Nere på gatan stod Daniels ögonsten, en exklusiv BMW, olåst – och i den låg även Daniels mobiltelefon kvar som han aldrig lämnade hemmet utan.

Sten-Rune Timmersjö, chef för polisens grova brottsrotel i Fyrbodal.

– Bilen var han väldigt rädd om och den skulle han aldrig lämna olåst. Men annars har vi inte så många spår att följa, säger Sten-Rune Timmersjö.

"Vilken lillebror som helst"

Agnetha var den sista som såg Daniel i livet och det enda livstecknet därefter är ett sms som han skickade till sin kompis klockan 14.41 samma dag. Sedan dess är han spårlöst försvunnen.

I efterhand har det visat sig att Daniel hade haft kopplingar till organiserad brottslighet – när det kom fram blev det en chock för familjen.

– Den personen vi kände var väldigt snäll, omtänksam, snygg och trevlig. För oss var han som vilken lillebror som helst. En person som var väldigt framåt och driven, minns Agnetha Bergh.

Daniel var väldigt rädd om sin BMW. Efter hans försvinnande hittades den olåst nere på gatan. Foto: POLISEN

Dörren var uppbruten

16 dagar senare och drygt en och en halv mil söderut kom Peter Larsson aldrig till jobbet den 13 oktober. Arbetskamraterna hörde av sig till hans bröder och frågade om de visste var Peter var.

Då de var på annan ort tog de kontakt med systern Ann-Louise och bad henne åka till Peters villa i Lyckorna i Ljungskile vilket hon gjorde. Men på väg till huset fick Ann-Louise en dålig känsla, det var något som inte stämde.

Hon ringde polisen och bad de möta henne vid villan. Känslan hon hade visade sig vara korrekt.

På ytterdörren till villan fanns det brytmärken och Peter Larsson var spårlöst försvunnen. Foto: Privat

Framme på plats var dörren uppbruten och i villan fanns Peters mobiltelefon och plånbok kvar. Bilarna, en Audi och en Porsche, stod kvar i garaget – men Peter var borta.

Efter att ha knackat dörr stärktes polisens misstankar om att Peter blivit bortförd.

– I fallet med Peter så är där mer som tyder på att han handgripligen blivit bortförd mot sin vilja. Det var en viss oreda i huset, säger Sten-Rune Timmersjö.

Mystisk bil fastnade på bild

Under natten mellan den 12 och 13 september, vid 02.56, hade en granne hört mystiska ljud vid villan. Därefter ska grannen även hört bildörrar öppnas och stängas och sedan flera bilar köra i väg.

Polisen släppte 2016 en film från övervakningskameran där man ser hur en bil under natten vid försvinnandet vänder vid Peters uppfart – därefter bryts strömmen, bilden försvinner och kommer inte tillbaka förrän nästa dag när polisen kommer dit.

Natten då Peter försvann fångade en övervakningskamera en bil som vände utanför hans hus. Polisen släppte bilden i hopp om att någon skulle kunna identifiera bilmodellen. Foto: POLISEN

Polisen bad om hjälp med att identifiera bilmodellen då man endast såg baklyktorna i mörkret.

– Vi fick in drygt 400 tips angående den bilen och det var allt från en Datsun 1600 till att det skulle vara en skåpbil. Hade hälften av tipsen varit på en viss modell hade det varit intressant men nu spretade det väldigt mycket, säger Sten-Rune Timmersjö.

Peters villa blev beskjuten

Peter levde under hot – något han dolde för sin familj. Men en händelse under Peters 40-årsfest, som hölls i en restaurang, visade att allt inte stod rätt till. Mitt under middagen kom det in en man som tog bestämda steg mot Peter.

– Men vänner till Peter tog tag i mannen och bar ut honom. Men jag minns att Peter blev alldeles vit i ansiktet och att han var väldigt skärrad efteråt, säger Ann-Louise.

Månaderna innan Peters försvinnande hade hans hus beskjutits med flera skott. Peter var vid händelsen på skidsemester och upptäckte det först när han kom hem.

– Han bara viftade bort det, sa att det var några ungar som skjutit luftgevär. Han berättade inte för oss vad som egentligen hade hänt, säger Ann-Louise Larsson.

Peters syster Ann-Louise Larsson. Foto: Privat

Pengar kan vara motivet

För sån var Peter, menar Ann-Louise. En pappa och en storebror som alltid försökte skydda sina barn och yngre syskon.

– Han var den där typiska storebrorsan och en väldigt bra pappa. Peter var även väldigt käck och glad och hade alltid lätt för att umgås med folk, han hade talets gåva. Det var en fantastisk person helt enkelt.

Det är än i dag oklart om Peter och Daniel faktiskt kände varandra. Men deras försvinnanden hade en del gemensamt. Både var verksamma inom byggbranschen – och drogs med skulder.

Polisens huvudspår är just att motivet till bortförandet av de båda skulle vara pengar.

– Det är inte helt långsökt. Men att de här fallen skulle höra ihop är jag inte säker på. Min företrädare på den här posten (Thord Haraldsson) var av den uppfattningen men den delar inte riktigt jag, säger Sten-Rune Timmersjö.

Familjen utfäste en belöning

Två försvunna män och två familjer som svävat i ovisshet i snart nio år.

Daniel Olsson Smith försvann utan ett spår och polisen har fått famla i mörkret.

– Det fanns inte speciellt mycket teknisk bevisning men det är klart att man alltid hoppas, säger Agnetha Bergh och fortsätter:

– Eftersom att han aldrig hittats är det svårt att bearbeta sorgen. Vissa dagar under året så som födelsedagar är jättejobbiga. Man vill veta vad det är som har hänt honom.

Daniel Olsson Smith var 31 år när han försvann 2008. Foto: LEIF JACOBSSON

Strax efter att Daniel försvann utfäste familjen en belöning på 100 000 kronor till den som kom med det ett tips som kunde leda till att Daniel återfanns. En del tips kom in men inget som visade sig vara av värde.

"Hoppet överger aldrig en"

Att aldrig kunna gå vidare – precis som med Daniel Olsson Smiths anhöriga så kan Peters familj inte sluta tänka på vad som hänt honom – och var han tagit vägen.

– För ett tag sedan kom ett larm om att man hittat en kropp som legat länge i vattnet. Då började vår sms-kedja gå i gång. Kan det vara han? Alla i familjen reagerar, säger Ann-Louise.

2015 valde familjen att Peter skulle dödförklaras. Datumet sattes till dagen han försvann den 13 oktober men sköts fram fem år till 2013.

– Men samtidigt vill man ju inte att han ska vara död. Kan man försvinna så lång tid utan att man hörs av? Kanske, hoppet överger aldrig en och en dag kanske han bara står där, säger Ann-Louise Larsson.

Vet du något om Peters och Daniels försvinnande? Tipsa polisen på telefonnummer 114 14.