Väpnat rån mot butik – fem gripna efter polisjakt

Rånet ska ha skett mot en snusbutik i Hemsjö i närheten av Alingsås, polisen larmades till platsen vid 10:11.

– De ska ha tagit sig in i butiken och enligt butikspersonalen varit maskerade och beväpnade med knivar, yxor och pistoler. Efter att butikspersonalen slått på larmet ska rånarna ha fått bråttom därifrån, med rånbytet. Enligt vittnen ska de ha använt sig av en vit flyktbil som färdades på E20 i riktning mot Alingsås, säger polisens presstalesman Christer Fuxborg.

Tog upp jakten med helikopter

Enligt Christer Fuxborg ska polisen sedan ha tagit upp jakten på bilen, med egna bilar och med en helikopter.

– De har slängt ut stöldgods ur bilen under jakten, bland annat i Jonsered. När man fått tag i dem så ska gripandet ha skett under odramatiska former, säger Christer Fuxborg.

Enligt Christer Fuxborg ska inga personer vara skadade i samband med gripandet eller rånet, men personalen på snusbutiken beskrivs som skärrad