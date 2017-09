1. Ät en räkmacka! Gothia Towers har rejäla landgångar, och en jävla bra utsikt. De kostar ju en del, men det är det värt. Och här på Västkusten kan man vara säker på att det är färska räkor man trycker i sig! Inget inplastat skit som legat i en frys och blivit dåligt.

2. Ta en rejäl pubrunda! Det spelar ingen roll vilka pubar ni väljer, men själv jag gillar de brittiska. Det brukar ha go stämning och en skön inramning. Sen finns det ju en fyra, fem Glenn-pubar i stan också. De är också görmysiga. Gå på pub kan man ju göra i de flesta städer, kanske ni tänker. Och så är det väl. Men det blir aldrig lika go stämning som i Göteborg. Tycker jag, i alla fall. Folk är lite mer "down to earth" här, och lättare att tjöta med. Går man fram till en främling i Stockholm och börjar snacka så blir man ju idiotförklarad. Så är det inte hos oss.

3. Gå på fotboll! Blåvitt möter Sirius i dag, fredag, och gubbarna behöver allt stöttning de kan få. Det är bara sju poäng ner till kvalplats, och nu är det inte roligt längre. Jag känner för gubbarna. De är inne i en period när allting går emot dem. De har inget flyt, och efter ett tag sätter det sig i skallen. Då får man börja om från början. Det är "back to the basics" och spela enkelt som gäller. Och så är det viktigt att man har supportrarna med sig. Ännu viktigare än när det går bra. När det är fullt på Ullevi så är det fantastik stämning, supportrarna är enorma. Nu krävs det att alla som kan står på läkarna i dag. Och det spelar ingen roll om du kommer från Göteborg eller inte. Alla har väl IFK i sitt hjärta någonstans?

4. Ät köttbullar! Det finns ett ställe på Hisingen som heter Rosa Mi, och som har köttbullar i absolut världsklass. Stora är de också. Som bandybollar! Och priserna är bra. Normala, liksom. Det är en sån där typisk lunchrestaurang för hantverkare och arbetare, och som har funnits så länge jag kan minnas. Men man måste ju inte vara snickare för att bli serverad. Bokmalar gillar väl också köttbullar med potatismos och lingonsylt?

5. Gå på spa! Det är väl ett bra sätt att runda av allt på. St Jörgen på Hisingen är grymt. Bastun sitter jag inte mycket i, men det finns ju en massa goa behandlingar man kan välja mellan. En gång fick jag stoppa ner fötterna i en balja med fisk, och så gick de loss och nafsade. Udda, men skönt. Floating har jag provat också. Man kryper in i något som ser ut som en stor takbox, fylld med kroppstempererat saltvatten. Det känns som att sväva. Men det blev lite långtråkigt efter ett tag. En halvtimme – där går nog min gräns för hur länge jag kan vara stilla. Det måste hända något, och det gör det ju alltid i Göteborg! Ut och ta för er!