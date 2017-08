Polisens spanade på de två kvinnorna och deras misstänkte hallick eller kopplare under flera dagar. Då fångades också företagaren och flera andra sexköpare in. Foto: Polisen

Det var i maj, strax efter lunchtid en vardag, som mannen dök upp mitt framför ögonen på polisens spanare som höll uppsikt över en lägenhetsbordell i stadsdelen Brunnsbo i Göteborg.

Enligt polisrapporten gick mannen in i lägenheten för att komma ut igen 35 minuter senare.

När polisen förhörde honom erkände han direkt och bad flera gånger om att få betala sina böter och slippa rättegång.

– Jag har gjort fel, ge mig bara böter, jag är beredd att ta böter, jag vill inte ha någon rättegång, vädjade mannen och berättade att han betalat 1500 kronor för 30 minuter med kvinnan.

Ville slippa en öppen rättegång

Och företagaren har flera skäl att vilja slippa en öppen offentlig rättegång.

Bland annat är han sedan många år engagerad i en stor ungdomsförening och står bakom bolag som, enligt Bolagsverket, erbjuder familjehem åt ensamkommande barn och unga - en fråga han också säger sig vara ideellt engagerad i.

När GT når honom är företagaren mycket ångerfull.

– Det här är jävligt olyckligt och man har mått skit. Och jag har inget försvar till varför, säger han.

Du är ideellt engagerad i humanitära frågor, samtidigt som du går till en prostituerad vilket många kanske skulle uppfatta som motsatsen. Vilken är din bild av det?

– Det är klart att det är i motsats. Jag kan inte försvara det på något vis. Att jag skulle förklara mig skulle ju bara uppfattas som ett försvar.

Den prostituerade kvinnan är en person från Rumänien i behov av pengar, du en företagare som engagerar dig för flyktingar i Sverige - hur har du tänkt kring hennes situation?

– Det är alltså klart att det är något man tänker på det, särskilt i efterhand. Det är ju det som gör det jobbigt. Jag har levt under ett kaos, där det varit "too much". Jag kan inte försvara detta.

Den prostituerade: "Man vänjer sig"

Företagaren säger att han besökt kvinnan vid ett enstaka tidigare tillfälle något halvår tillbaka.

Kvinnan säger i förhör att hon minns tre tillfällen och att hon aldrig behövt lägga in honom i sin telefonbok med de andra sexköparna då hon kände igen hans röst.

Verksamheten i bordellen tros ha pågått sedan den 1 januari 2015. I förra veckan kunde GT berätta om fem sexköpare som ertappats och fått böter vid samma tillslag.

– Det här är de fem män som fastnat, de hade otur, sa vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand då om männen.

I förhör säger kvinnan att hon kom tillsammans med sin väninna från Rumänien till Sverige för att tjäna ihop pengar. Polisens utredning visar också att stora summor har skickats ner till personer som är kvar i hemlandet.

– Man vänjer sig, säger kvinnan om sättet hon tjänar sina pengar på.

Pengar skickades hem till Rumänien

Hon berättar också att hon varje dag kunde ha mellan två eller tre sexköpare som likt företagaren hittat hennes annons på internet.

Hon berättar också för polisen att hennes familj tror att hon arbetar på restaurang i Sverige och att hon försöker få ihop pengar till ett eget hem.

– Efter gymnasiet blev jag tvingad att försörja mig själv och detta var det enklaste sättet att tjäna pengar på.

Hade du gjort samma val när du vet vad du vet i dag?

– Just nu för tillfället så nej. Jag har uppnått mitt mål nu. Vad jag önskade var att få pengar till ett hem, säger kvinnan i förhör.

En manlig bekant till de två kvinnorna som fått del av pengarna som de tjänat in och som också haft hand om en bland annat betalning av hyran dömdes tidigare i sommar för koppleri.