Eleverna från skar sönder bussäten under en klassresa till Göteborg. Foto: Ljungskilebuss

Eleverna från skar sönder bussäten under en klassresa till Göteborg. Foto: Ljungskilebuss

Under tisdagen besökte niondeklassarna på Bleketskolan Göteborg för att utföra den stadsvandring som sker i början av varje termin. Skolan hade hyrt in en buss från bossbolaget Ljungskilebuss. Både till och från resan till Göteborg vandaliserade elever från skolan två säten på bussen.

– Det rör det sig om en eller två elever som har skurit eller petat sönder säten. Det är ingen stor vandalisering, men det är olyckligt, säger Margareta Bertilsson, rektor på Bleketskolan.

I samband med vandaliseringen publicerade bussbolaget Ljungskilebuss ett upprört inlägg på deras Facebook-sida:

Vad är det för fel på samhället?

Idag 4 stycken sönderskurna säten i en ny buss på en sträcka av 1 timma. Barn som går på högstadiet ska inte bära kniv. Kanske kommer räkningen bli en läxa eller så väcker den ännu starkare reaktioner?

Vandaliserade buss i våras

Det är inte första gången som elever från skolan hamnat i blåsväder i samband med bussresor. I mars drog ett annat bussbolag, som ansvarade för Bleketskolans skolbuss, in sina turer under ett par veckor efter att elever kissat från bakdörren, kletat in tuggummi i sätena, skräpat ner och tryckt på stoppknappen i onödan.

Margareta Bertilsson berättar att man har lagt den tidigare händelsen bakom sig.

– Den tidigare incidenten är utredd och eleverna har bett som ursäkt. Vi har rett ut det med deras vårdnadshavare och det bussbolaget, säger hon.

LÄS MER: Elever "lever rövare" – nu dras skolbussen in

Margareta Bertilsson kan inte svara på om eleverna som vandaliserade bussen tidigare skapat problem på skolan, eftersom hon inte är säker på vilka det är. Men hon säger att den klass som eleverna tillhör inte är stökig i normala fall.

– En sak som jag verkligen vill säga är att det här var en impulsgrej, det är inte heller samma elever som var inblandade i det som hände tidigare i år, säger hon.

Reparationerna kommer kosta 40 000 kronor

Skolan har nu skickat ut brev till berörda vårdnadshavare, ett brev som NYHETERsto tagit del av. I det vädjar skolan om att vårdnadshavare ska prata med eleverna om det som har hänt. Om någon vecka ska man ha en ny resa till Göteborg för ett teaterbesök och enligt brevet känner man en oro inför den resan. Skolan har också polisanmält tisdagens händelse.

När GT pratar med Margareta Bertilsson har hon inte hunnit få några reaktioner på brevet, men hon beskriver att eleverna på skolan uppfattar situationen som "väldigt tråkig".

Reparationerna förväntas kosta runt 40 000 kronor men det är ännu inte klart vem som ska betala för skadegörelsen. I nästa vecka ska Tjörns kommun ha ett möte med bussbolaget Ljungskilebuss för att reda ut vem som ska stå för notan.