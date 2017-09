Dumpades – nu försöker paret rädda kattungens liv

Det var i helgen som Falköpingsbon Mikael Pettersson upptäckte den lilla kattungen på en parkering. Katten var svårt undernärd och medtagen. Och Mikael bestämde sig direkt för att ta hem den, vilket Falköpings Tidning först skrev om.

– Det var aldrig någon tvekan. Mikael ringde mig och sa att han skulle komma hem med en katt, säger sambon Carolina Steneros.

Carolina fick i det närmaste en chock när hon såg kattungen.

– Katten var jätterädd. Han kissade på min sambo flera gånger. Katten var bara skinn och ben, säger hon.

Kissen hittades på parkering

Carolina åkte för att köpa mjölkersättning till det lilla livet. Och "missen" började repa sig något.

– Då började han visa hunger. Han drack vatten och gick på lådan, säger hon.

Men bakslaget kom när katten inte kunde bajsa. Då bestämde sig Carolina för att ta "missen" till veterinären. Men eftersom hon nyligen blivit student och inte har så mycket pengar själv så frågade hon via Facebook om hennes vänner kunde hjälpa till. Och pengarna ramlade in. Katten togs till veterinären under måndagen.

"Kissemissen" mår bättre efter att ha blivit omhändertagen. Men än är kampen inte vunnen. Foto: PRIVAT

– Veterinären var väldigt snäll och gjorde en del av undersökningen gratis. När man inte har någon försäkring kostar det ju en del.

Enligt veterinären tyder det mesta på att katten blivit dumpad eftersom den är så väldig tam. Katten var i mycket dåligt skick, visade undersökningarna.

– Det visade sig att han inte hade något fett i kroppen. Han måste ha varit utan mat bra länge, säger Carolina.

Fick besöka veterinären

Nu har katten fått medicin som förhoppningsvis ska kunna lösa upp förstoppningen som den drabbats av. Om det inte blir bättre måste paret vända sig till veterinären igen och i värsta fall avliva den.

Katten har ännu inte fått något namn.

– Nej, vi vågar inte ge honom något namn då vi inte vet hur det kommer gå. Men vi har redan fäst oss ordentligt vid honom. Vi kallar honom Kissemissen.

Överskottet av de skänkta pengarna kommer gå till ett lokalt katthem.

– Det fina är att det här har engagerat så många. Jag är väldigt tacksam över att människor hjälper oss, säger Carolina Steneros.

Kattungen är uppskattningsvis fem veckor gammal.