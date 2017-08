Måndag: Vackert väder i större delen av landet. En högtrycksrygg kommer in från söder. Norrland får dock inte del av denna, utan här väntas det bli mulet men uppehåll utan i fjällkedjan där det är stor risk för skurar.

Tisdag: Det vackra vädret håller i sig dagtid, men under eftermiddagen och förkvällen mulnar det på. Sent på kvällen eller natten drar lågtrycket in,

Onsdag: Varning för oväder på en del håll denna dag. Lågtrycket drabbar större delen av landet och det kommer att bli regnigt. På sina håll kan det bli mycket nederbörd och åskan kommer att mullra på en del håll. Övre Norrland ser ut att få mindre nederbörd.

Torsdag: Det klarnar upp i nästan hela landet, lågtrycket drar vidare från Sverige mot nordost. Det kan bli en ganska vacker dag i hela landet.

Helgen: Nya lågtryck väntas dra in från sydväst. I nuläget ser de ut att vara av mindre omfattning än det som drabbar Sverige på onsdag. Små solchanser i hela landet fredag-söndag, men prognosen för helgen är än så länge osäker.

Källa: Storm Geo och SMHI.