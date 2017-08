Göteborg

Under helgen blir det ömsom molnigt ömsom soligt. Den högsta temperaturen kommer ligga på 19 grader. På måndag blir det uppehåll, men på onsdag ser det ut att bli mycket regnigt. Det kan falla 27 millimeter regn.

Kungsbacka

Det blir en del regn i helgen, även om solen också tittar fram mellan molnen. På måndag och tisdag blir det uppehåll, medan det finns risk för mycket nederbörd under onsdagen. Över 30 millimeter regn väntas. Högsta temperatur cirka 19 grader.

Varberg

Under lördagen blir det en del regn, men det ser ut att bli uppehåll redan under kvällen. Uppehållet, med växlande molnighet och sol, håller i sig tills på onsdag då nära 40 millimeter regn kan falla över Varberg. Högsta temperatur cirka 19 grader.

Uddevalla

Under lördagen ser det ut att falla en del regn under eftermiddagen och den tidiga kvällen. Regnet återkommer sedan under söndag morgon och förmiddag. I början av nästa vecka blir det uppehåll, för att sedan regna kraftigt på onsdag och torsdag.

Borås

Det ser ut att bli kraftiga regnskurar under dagen, sedan blir det varierande molnigt och soligt. Under morgondagens förmiddag blir det återigen regn, för att sedan bli uppehåll. På onsdag kan det komma 23 millimeter regn. Högsta temperatur cirka 20 grader.

Mölndal

Det blir en hel del regn under lördagen och även under morgondagen. På måndag blir det molnigt, på tisdag tittar dock solen fram mellan molnen. På onsdag beräknas det komma omkring 21 millimeter regn. Högsta temperatur cirka 21 grader.

Trollhättan

Under lördagen växlar det mellan sol och molnighet. I morgon ser det dock ut att bli en del regn. På måndag och tisdag blir det återigen växlande väder, men på onsdagen blir det nederbörd på omkring 26 millimeter. Högsta temperatur cirka 20 grader.

Alingsås

Det blir en hel del regn under helgen, även om solen kan titta fram mellan skurarna. På måndag blir det dock uppehåll och på tisdag blir det en hel del moln. På onsdag förväntas det falla nästan 26 millimeter regn. Högsta temperatur cirka 20 grader.