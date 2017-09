Blev hemskickad med "stukning" – var köttätande mördarbakterie

Feldiagnostiseringen ägde rum i mars i år på Sahlgrenska sjukhusets ortopediska avdelning. En person, som hade upplevt ett falltrauma i hemmet, sökte vårt på Sahlgrenskas akutmottagning.

Läkaren hittade då en större svullnad på patientens vänstra hand och underarm och personen skickades på röntgen. Men röntgenundersökningen visade inte på någon fraktur – och läkaren drog därför slutsatsen att det rörde sig om en stukning. Personen skickades därför hem.

Patienten kom tillbaka

Ett dygn senare återkom personen och var då "allmänpåverkad" vilket kan innebära feber, trötthet, värk, aptitlöshet eller liknande. Efter närmare undersökningar så uppdagades det då att det inte alls rörde sig om en stukning – utan om en infektion av så kallade mördarstreptokocker.

Efter ett långt vårdförlopp så tvingades man amputera patientens båda armar. Sjukhuset har nu anmält sig själv enligt Lex Maria.

– Jag har i nuläget inga andra kommentarer än vad som står i lex Maria-anmälan, säger chefläkare Björn Andersson till Nyhetsbyrån Siren.

Snabbt sjukdomsförlopp

En händelseanalys ska påbörjas omgående gällande Sahlgrenskas hantering av fallet, berättar Björn Andersson för Siren. Händelsen bedöms ha medfört allvarlig vårdskada, enligt anmälan.

En mördarbakterie är en särskild typ av så kallad grupp A-streptokocker. Det är bakterier som bildar ett gift som inte finns i andra streptokocker. Senare i förloppet drabbas patienten ofta av blodförgiftning. Bakterien kan även tränga in genom huden via småsår och sedan ned i musklerna där de kan döda vävnad och äta sig in i kroppen. Därav namnet "köttätande". Enligt Vårdguiden så leder bakterien till en mycket snabb sjukdomsutveckling.