Hur påtaglig är sorgen nu, tio år sedan din man dog i blodpropp?

– Livet rullar på. Det händer roliga saker, jobbiga saker, men det finns ändå där. Nu har jag fått tre barnbarn och det finns många stunder då jag tänker att nu skulle Sören ha varit med, att det hade varit fint att få dela det med honom. Det hade också varit roligt att få visa honom framgångarna med Maria Wern-böckerna, som har filmatiserats sedan han dog. Men jag känner också en oerhörd tacksamhet att vi fick 25 år av med- och motgångar men väldigt mycket kärlek och roligheter.

Hur gjorde du för att våga kärlek på nytt?

– Jag vet inte. Erik dök ju faktiskt bara upp. Jag tror dock att man har mera mod att kliva in i en ny relation när man som jag hade levt i en bra relation, jämfört med om man hade blivit illa behandlad. Men det fick också ta sin tid, ett litet steg i taget.

Anna Jansson och Erik Ström plockade svamp på första dejten. Foto: YESSICA THOR / STELLA PICTURES YESSICA THOR

Ni träffades på en 50-årsfest i juni 2007, det år som du blev änka, och sedan hördes ni inte förrän i september?

– Sedan var vi ute och plockade svamp utan att något annat hände än att vi pratade och pratade. Så gick vi på bio och höll lillfingrar. Ett litet steg i taget.

Vad betyder din sambo Erik i dag?

– Massor. Han följer med mig på Bokmässan, läser allt jag skriver och har åsikter om det, jag stöter och blöter rättspsykologi med Erik som är psykolog. Han är en stor, varm och glad person. Han kan vakna på morgonen och vara precis glad. Det är förunderligt.

Om Anna Jansson: NAMN: Anna Maria Angelika Jansson. ÅLDER: 59. YRKE: Författare, föreläsare om etikfrågor. BOR: Radhus i Björkhaga i Örebro. FAMILJ: Fästmannen Erik Ström, 52, psykolog på beroendecentrum. Barnen Josefin, 32, Johanna, 30, och Jonas, 28, (från äktenskapet med avlidne Sören Jansson). Tre barnbarn och tre bonusbarn (Lisa, 27, Linnea, 27, och Rikard, 19). SOMMARSTÄLLE: Lägenhet i Visby. Sambons släktgård Lillsjödal nära Valdemarsvik. INKOMST: 1 048 812 kronor (2015). FÖDD OCH UPPVUXEN: I Visby som storasyster till en yngre bror. Fick senare ytterligare tre adoptivsyskon från Indien. MAMMA ÄR: Barbro Karlström, 87, pensionerad sjuksköterska. PAPPA VAR: Bernt Karlström, pensionerad markvärderingsman (dog i fjol, 90 år gammal). UTBILDNING: Sjuksköterskeutbildning i Örebro. Specialistutbildning i onkologi och medicin, samt kirurgi. KARRIÄR: Sjuksköterska på lungkliniken, 18 kriminalromaner om kriminalinspektör Maria Wern, barnböcker om Alex och Mia, barndeckare om Maria Werns son Emil, två böcker i vårdetik (tillsammans med Agneta Blom). "Främmande fågel" nominerades för bästa nordiska deckare och böckerna har blivit tv-serie och bio med Eva Röse i huvudrollen. Hjalmar Bergman-stipendiet (2002). Värd för "Sommar i P1" (2005). AKTUELL: Med tredje romanen om frisören Angelika Lagermark, "Kärleksdans i obalans", och den 18:e Maria Wern-deckaren "Det du inte vet" (bägge Norstedts). GODA EGENSKAPER: "Energisk, nyfiken". SÄMRE EGENSKAPER: "Otålig". HISSAR: "Strandskyddet på Gotland". DISSAR: "Mobbning".

Men du har också sagt att du ibland på pin tji, även med din tidigare make Sörens råd, bestämmer dig för att göra tvärtom vad Erik föreslår, som då han tyckte att du skulle fokusera på "bara" Maria Wern och inte skriva romaner om Ödesgudinnan också...?

– Erik är lite grann av en broms ibland, men han inser att han inte kan bromsa så mycket. I år släpper jag tre böcker och så skriver jag böcker direkt för "Bonnier Bookery", ett digital format. Men jag upplever inte författaryrket som ett hårt jobb, det är lustfyllt för mig att hitta på.

Angelika Lagermark får i nya "Kärleksdans i obalans" rejäla utmaningar med sin betydligt yngre kärlek Magnus. Hur kom du fram till att hon skulle bli förälskad i Magnus?

– Det var kärlek vid första ögonkastet. Jag tror att det är möjligt, men man stoppar in så mycket av sina egna fantasier i det mötet. Hon blir förlöst ur den sorg som hon lever i, det är en oerhörd kraft i förälskelse som gör att hon bryter sig loss och vågar. Men pö och pö upptäcker hon en massa saker som hon inte hade en aning om, till exempel att Magnus har en bipolär sjukdom.

Nya boken "Kärleksdans i obalans". Frisören Angelika Lagermarks kärlek visar sig ha en bipolär sjukdom - och Angelikas svärmor Judith är inte att leka med.

Ja, hur kom du fram till att Angelikas sambo Magnus ska ha en bipolär sjukdom?

– Jag har som sjuksköterska mött så många anhöriga som dels kämpar med sviterna - det kan vara vanvettsaffärer eller att den sjuke blir förälskad i andra och kysser hela världen eller kör för fort och krockar - och dels försöker dölja det för omgivningen så att den man lever med inte ska bli stämplad. Den dubbla tyngden av tystnaden och sjukdomen i sig ville jag skildra. Det är en på hundra som får den här sjukdomen och antalet inblandade anhöriga är hisnande stort.

Magnus är inte den enda som är gränslös. Hans mamma, Angelikas svärmor Judith, invaderar deras liv, precis som Maria Werns tidigare svärmor gjorde?

– Det är en ganska tacksam och rolig relation att beskriva, för man väljer inte sin svärmor. Man väljer din partner och får en svärmor på köpet. Jag har haft svärmödrar tidigare, har en svärmor nu och är svärmor och det är ta mig tusan inte lätt.

Delar av intervjun som Karin Sörbring gjorde med Anna Jansson 2014 ägde rum på en frisörsalong, just för att huvudpersonen i Ödesgudinnan-böckerna jobbar som frisör. Foto: EVELINA CARBORN EXP / EVELINA CARBORN EXPRESSEN

Anna Jansson grät när hon skrev romanen

På din Facebooksida berättade du att du grät när du skrev "Kärleksdans i obalans"?

– Ja, det gjorde jag. Jag har sett och hört så mycket smärta kring bipolaritet. Om man älskar någon väldigt mycket och den förändras radikalt gör det ont. Den depressiva fasen då folk överväger att ta sitt liv är oerhört dramatisk och sorglig.

Apropå deckardrottningen Judith i Ödesgudinnan-böckerna så verkar ditt eget liv inte vara fullt så utsvävande och konfliktfyllt..?

– (Skrattar, reds anm). Jag har tre barnbarn och har flyttat mamma hit från Gotland sedan pappa dog i fjol och jag vill att mamma ska få äta lika god mat som den hon gjorde själv tidigare. Därför springer jag över med kvällsmat till henne varje dag. Det är en stor rikedom att få ha sina gamla föräldrar och ta hand om dem.

Du skiljer dig inte och bråkar inte med folk på Instagram. Kommersiellt skulle det ju säkert kunna vara en fördel att skapa lite drama kring din person, men man hör aldrig om några skandaler kring Anna Jansson...?

– Jag får väl spara mina fläskfiléer till dess att det börjar bli utförsbacke, ha ha. Nej, det är klart att man kunde hitta på saker och förstora dem, men det är inte min grej. Jag har inte tid att bråka med folk, det finns så otroligt mycket annat att göra. Just nu brinner jag för att öka kunskapen om sepsis, det man förr kallade för blodförgiftning. 40 000 personer i Sverige drabbas och 8 000 dör. Vi skulle kunna rädda så många liv om fler kände igen symptomen, några timmar hit och dit kan göra hela skillnaden. Jag har inte riktigt hittat formen för hur jag ska uppmärksamma det här, men jag ska ha möte med Sepsisfonden under Bokmässan.

Eva Röse spelar Maria Wern i filmerna om Anna Janssons Gotlandspolis. Foto: HAMPUS HAGSTEDT

Du är lungsjuksköterska i botten och var 42 år då du debuterade som författare. Hur var steget att förverkliga drömmarna att skriva på heltid?

– Oj, det tog sju år. Själva startskottet var ett möte med en kvinna som hade en son som hade schizofreni. Det var under psykiatriädelreformen och de patienter som hade bott på boende kastades ut från det stöd de behövde. Mammor, systrar och anhöriga fick återigen gå in och ta många smällar. Vi fick in patienter som hade glömt att ta sin medicin, var hungriga, lortiga... Det var så fruktansvärt och jag kände att jag tvungen att göra något. Det blev "Stum sitter guden", den första boken om Maria Wern. Kriminalhistorien måste hålla för sig själv, men jag vill i varje bok baka in något av det jag tycker och vill.

Köper inga lyxlägenheter

Sedan dess har det sålts 3 miljoner exemplar av dina 18 Maria Wern-deckare och du tjänade i fjol 1 048 812 kronor. Men man läser inte om att du liksom Läckberg köper en lägenhet för 24 miljoner?

– Nej, jag har många hål att stoppa pengar i, jag måste inte ha allt själv, haha. Jag har genom åren delvis försörjt mig med att hålla föredrag i vårdetik och på bibliotek. Den här hösten behöver jag verkligen hjälpa till med barnbarn och med mamma, men jag ska ha en skrivarskola i Tara och besöka en mängd skolor i Finland i ett svep.

Är du intresserad av ekonomin?

– Nej, jag slänger i väg allt till en revisor. Min tid är mer dyrbar än så. Jag skickar in kvitton och lämnar i från mig bokföringen. Jag känner en oerhörd tacksamhet att jag kan leva på att vara författare och mer än så behöver jag egentligen inte optimera det.

Din produktionstakt brukar göra andra författare gröna av avund.

– I all enkelhet beror det på att det är så kul. Det är underbart att använda min arbetstid att skriva ner saker jag vill. I "Det du inte vet" handlar det till exempel om Gotland och olja och att vår generation är girig. Jag är glad att jag får säga någonting. Det är också en viktig anledning att åka till Bokmässan och stå för det man tycker i år.

Anna Jansson gillar att gå skogspromenader och hon tränar en del på gym. Foto: MIKAEL SJÖBERG

Hur bra känner du att du hinner ta hand om din egen hälsa?

– Jag går på gym och de dagar jag inte är där försöker jag promenera åtminstone fem kilometer i skogen. Det är oerhört viktigt för mitt skrivande att bara få gå i skogen och låta tankarna flyta. Då tänker jag ut lösningar på problem.

– Jag lade in en extraväxel med träningen för tio år sedan då Sören dog. Då sprang jag. Det var ett sätt att bli riktigt, riktigt trött till dess att jag skulle sova. Andra tyckte att jag skulle ta sömntabletter eller lugnande, men jag sprang mig så trött att jag kunde somna.

Anna Jansson och sambon Erik Ström minglar på Expressens kulturfest, 2014. Foto: SARA STRANDLUND

När jag intervjuade dig för tre år sedan sade du att du ringer Erik varje dag då han är på jobbet för att säga att du älskar honom. Gör du det fortfarande?

– Nu är det nog mer "kan du köpa mjölk", tror jag (skrattar, reds anm). Fast det är med samma värme i rösten. Vi har en oerhört fysisk kontakt. Så fort vi går förbi varandra så kramar vi om varandra och ger en klapp på kinden. Direkt när någon kommer hem så möter man upp och kramar om och pratar en stund om hur det är.

Är mer rädd om kärleken nu

Var det någon skillnad att träffa kärleken mitt i livet jämfört då du var yngre?

– Man var väldigt mycket mer aningslös. Om jag tänker på tiden före min man Sören så förstod jag nog inte ens alltid om jag blev illa behandlad eller såg om en person var destruktiv. Och också en fråga om hur mycket man älskar utan att få någonting tillbaka.

Är det något du gör annorlunda nu?

– Jag är ännu mer rädd om kärleken nu och inte låter den glida i väg. Man måste fånga upp varandra hela tiden och röra vid varandra. Och hitta på skojiga saker ihop, men framför allt lyssnar.

Relationsskildringarna i Maria Wern-serien har du fått mycket beröm för. Läsarna tycker att det är vardagsnära gestaltningar som man lätt kan känna igen sig i, som då Marias Björn blir svartsjuk för att hon jobbar ihop med sitt ex Arvidsson. Hur gör du med Marias kärleksliv?

– Hon är en låtsaskompis, det flyter på rätt mycket av sig själv. Jag lyssnar på andra, plockar lite här och där, lyssnar på ett tåg, från syjuntan. Alla kan bli "rånade" på något.

Har redan tre böcker klara

Hur långt fram sträcker sig din skrivplan just nu?

– Jag har tre böcker klara för nästa år och har 200 sidor färdiga till den Maria Wern-bok som kommer 2019. Sedan sitter jag på ett berg av noveller, säkert ett 70-tal.

Maria Wern filmas igen. Berätta!

– Det är jättekul. 2007 började man filma och nu pågår inspelningen av en ny omgång. Eva Röse är otroligt duktig, mångfacetterad och skärpt. Det finns fortfarande tio Maria Wern-böcker som inte är filmade, plus Ödesgudinnan-serien som vi håller på och funderar kring.

Just nu spelas nya delar av "Maria Wern", spelad av Eva Röse, in. Foto: ANDREAS LUNDBERG/TV4 / Andreas Lundberg/TV4

Hur fick du inspiration att få med det överaktiva barnet Folke i Ödesgudinnan-böckerna?

– Jag är väl en liten Folke, eller var det åtminstone när jag var liten. Det var mycket som gick sönder. Jag har aldrig fått någon adhd diagnosticerad, men man har tittat på en skala och jag är mer åt det hållet än tvärtom. Mycket impulsivitet, jag hade svårt att lära mig läsa, men jag möttes av väldigt mycket kärlek och förståelse. Föräldrar till barn där det finns diagnos eller problematik skulle behöva så mycket mer kärlek och förståelse av omgivningen. Det är så lätt gjort att folk tycker att ungarna bara ska skärpa sig.

PS Så var mötet Det må låta klyschigt, men för Anna Jansson är ingenting omöjligt. Nyligen tog hon med sin 87-åriga rullstolsburna mamma på svampplockning ("mamma var helt i gasen av alla trattkantareller") och då Anna blev änka skaffade hon släp till bilen och tömde ett helt ladugårdsförråd på bildelar och skrot. Det blev 72 lass. Jag har intervjuat henne otaliga gånger sedan första mötet 2003 i den villa i Vintrosa där Anna bodde med sina barns far och vid flera tillfällen sett henne stråla med nya kärleken Erik. Medan många andra författare omger sig av assistenter och pressmänniskor är Anna supertrygg i mötet med läsarna. Några av sina bästa stories får hon då hon åker tåg och pratar med medpassagerare.