En älg gick lös i centrala Göteborg under torsdagsmorgonen – larmen om den förvillade älgen började komma in under morgonen.

En jägare kallades in för att spåra djuret och strax innan klockan 11 sköts den av jägare i närheten av Bokmässan.

– Den såg ganska lugn ut, stod och käkade äpplen, säger Markus Rangmar som var en av dem som såg älgen.