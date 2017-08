Nu går polisen ut med en varning för bedrägerierna som ökat mycket under sommaren.

Bedragarna tar reda på vilken bank du har – sedan ringer de upp och ber dig logga in.

Under sommaren har polisen mottagit hundratals anmälningar från människor som utsatts för bedrägeriförsök.

Bluffmakarna ringer upp och utger sig för att ringa från just din bank. De säger att de vill undersöka om du har utsatts för bedrägeri, och de ber dig logga in på din internetbank.

– De säger att du ska logga in samtigit som du är kvar i telefonen. Antingen vill de att du ska godkänna en betalning eller så vill de att du ska skapa ett nytt Bank-ID som de sedan får tillgång till. Det har varit lite olika varianter, berättar Lotta Mauritzon som gått ut med en varning på Polisens Nationella bedrägericenters Facebooksida.

LÄS ÄVEN: Ditt bank-ID kapas via bluff-sms till telefonen

Bedragarna ber dig ibland att skapa ett nytt Bank-ID.

Flera storbanker drabbade

Extra trovärdig framstår bluffen då numret som syns i telefonens display faktiskt är bankens egna. Något som kallas att "spoofa" ett telefonnummer, vilket kan göras med olika internettjänster.

Polisen har ingen övergripande bild av hur många privatpersoner som drabbats – men anmälningarna räknas till flera hundra.

Bland de som anmält finns både personer som blivit av med pengar samt sådana som förstått att de utsatts för bedrägeriförsök.

Många av de största bankerna är drabbade.

– Det är Swedbank, Nordea och andra stora banker. Men det har förekommit andra varianter från mindre banker också, säger Lotta Mauritzon och berättar att bluffmakarna i vissa fall tar reda på vilken bank du har innan de ringer.

LÄS ÄVEN: Bedrägerier med bank-id ökar – så här skyddar du dig

”Logga aldrig in”

Vilka bedragarna är utreds i nuläget. Lotta Mauritzon tror att det kan röra sig om flera olika då bedrägerierna skiljer sig åt något.

Att aldrig logga in på uppmaning av en uppringare är ett av tipsen på hur man kan skydda sig.

– Säger någon att de ringer från en bank och ber dig logga in så ska man alltid be om att få ringa tillbaka. Då kan man kolla upp numret till banken och ringa dit. Sedan ska man aldrig logga in när man har en annan människa i telefonen, säger Lotta Mauritzon.