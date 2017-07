"Fick just muntligt regeringsgodkännande", skriver han på Twitter.

Entreprenören Elon Musk vill bygga en hyperloop-linje mellan New York och Washington DC.

Tesla-grundaren Elon Musks twittrade på torsdagen att hans företag The Boring Company just hade fått klartecken för ett gigantiskt projekt:

En hyperloop mellan New York och USA:s huvudstad Washington DC, via Philadelphia och Baltimore.

"Fick nyss muntligt regeringsgodkännande för The Boring Company att bygga en underjordisk NY-Phil-Bal-DC hyperloop", skriver Elon Musk på Twitter.

LÄS MER: Så ska Musk skicka en miljon till Mars

Från New York till Washington i hyperloop

Med en sådan underjordisk tunnel skulle en resa mellan New York och Washington DC ta 29 minuter, enligt Musk.

Flera medier, bland annat The Verge, har skrivit om klartecknet för Musks superprojekt – men det har inte kunnat bekräftas.

LÄS MER: Elon Musk om artificiell intelligens: "Vår största risk"

Entreprenören skriver också att det fortfarande krävs mycket arbete för att hyperloopen ska få ett formellt godkännande. Han uppmanar nu allmänheten att hjälpa till.

"Om ni vill att det här ska ske fort, var snäll och låt era lokala och federala representanter veta. Gör en stor skillnad om de hör det från er", skriver Elon Musk på Twitter.

Vill bygga hyperloop Stockholm-Helsingfors

Enligt The Verge startade The Boring Company som ett skämt, som sedan blev alltmer seriöst. Och nu är alltså planen att bygga en hyperloop, ett slags rörpostsystem, där passagerarna färdas i aerodynamiskt utformade kapslar i gigantiska stålrör under jorden i USA.

LÄS MER: Elon Musk planerar Hyperloop från Stockholm

Elon Musk har tidigare också pratat om att bygga en hyperloop mellan Sverige och Finland. Tanken är att supertåget ska gå mellan Stockholm och Helsingfors.