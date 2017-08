Sophia Heurlin jobbar som fastighetsmäklare i Stockholm och har vid flera tidigare tillfällen använt sig av sajten Airbnb för att hyra boende.

Den allt mer populära bostadsuthyrningstjänsten värderas nu till 31 miljarder dollar och ska expandera till en fullskalig resetjänst.

Fick bekräftelsemejl med företagets logga

Sophia Heurlin vände sig på nytt till tjänsten då hon tillsammans med två vänner hade bokat en danskurs i New York under september.

Hon hittade en annons med en passande lägenhet som hon bokade för 17 518 kronor.

– Jag fick ett bekräftelsemejl med Airbnb:s logga, precis som man brukar få. Allt var som det brukar så det fanns ingen anledning att känna oro, säger Sophia Heurlin.

"Your reservation is confirmed You're going to New York", står det i bekräftelsen.

Bokningsbekräftelsen som Sophia fick såg ut att komma från Airbnb. Foto: Sophia Heurlin/Skärmavbildning

"De hade gjort det otroligt snyggt"

Hon fick även ett bekräftelsemejl från "uthyraren" som bekräftade att lägenheten nu var reserverad för Sophia Heurlin och hennes vänner.

– Airbnb är väldigt noga med att all kommunikation ska ske via sajten och mejlet såg ut att komma därifrån. De hade skapat en annan mejladress som ändå såg ut att komma från Airbnb, den hette "airbnbvacation" eller något liknande. Jag fick bekräftelse, ett kvitto, på att det var betalt. De hade gjort det otroligt snyggt. De är proffs och vem som helst hade kunnat gå på det.

Allt såg ut att vara klappat och klart för den efterlängtade resan.

Länkarna gick inte någonstans

Sophia Heurlin erbjöd sedan en annan vän som också skulle till New York att bo i lägenheten, och skulle skicka över länkarna med bilder på den.

Då kom kallduschen.

– Länkarna var tomma. Det fanns inget där. Då började jag grotta i det och kom ganska snabbt fram till att det inte finns någon lägenhet överhuvudtaget.

Vid en kontroll så visade det sig att pengarna hade gått till ett spanskt bankkonto och inte genom Airbnb:s betaltjänst.

Vad tänkte du då?

– Man får ju panik. Dels att det är mycket pengar och vi var tre tjejer som skulle dit och det var jag som hade tagit på mig att boka, även om alla var överens om att den här lägenheten kändes bra så kände jag mig ändå skyldig gentemot mina vänner.

Airbnb vill inte kännas vid ansvar

Näste steg blev att söka kontakt med Airbnb.

– Det tog mig en halv dag bara att surfa runt för att hitta ett telefonnummer till Airbnb eftersom de inte vill bli kontaktade. Och när jag väl fick tag i dem så sa de att de inte har något ansvar, "vi hittar inte din bokning", "du kan inte ha gjort på rätt sätt" och hänvisade mig till att göra en polisanmälan. Vilket jag gjort och efter en knapp vecka fick jag besked att de lagt ner det. Polisen berättade att de får in många liknande anmälningar, men det finns inga resurser att utreda dem.

Sophia Heurlins sista hopp om att få tillbaka pengarna är att hennes bank ska lyckas samverka med bedragarens bank för att försöka återkalla betalningen.

– Men chansen att det ska lyckas är väl i princip noll.

Skrev inlägg om bedrägeriet på Linkedin

Efter bedrägeriet och bemötandet från Airbnb har Sophia Heurlin beskrivit händelsen i ett inlägg, som under onsdagsmorgonen hade cirka 18 500 träffar, på yrkesnätverket Linkedin.

– Ju mer jag pratar med folk desto mer hör jag att det är väldigt många som råkat ut för liknande, och det handlar inte bara om Airbnb utan även om andra bokningstjänster. Det känns oroväckande. Man får vara extremt uppmärksam. Känner man minsta lilla osäkerhet så är mitt tips att man inte hyr. För det handlar ändå om så mycket pengar, säger Sophia Heurlin.

I ett mejl till Dina Pengar konstaterar Airbnb att Sophia Heurlins pengar inte har gått genom deras säkra betalsystem. De fortsätter utreda fallet och efter att Dina Pengar varit i kontakt med företaget har deras säkerhetsteam mejlat Sophia Heurlin, tackat för att hon kontaktat dem och bett henne skicka dokumentation kring bedrägeriet.

Airbnb: "Vårt team jobbar hårt"

"Fejkade eller vilseledande objekt har ingen plats i vårt community och vårt team arbetar hårt med att konstant stärka vårt försvar och ligga före bedragare. Vi har nyligen lanserat nya säkerhetsverktyg för att motverka fejkade objekt och informera vårt community om onlinesäkerhet, som inkluderar fler varningar", skriver Airbnb i ett uttalande till Dina Pengar.

Företaget menar att så länge man stannar på deras plattform under hela hyrprocessen, och använder deras betallösning, så finns ingen risk att bli bedragen.

– Jag hävdar att Airbnb, som ändå har godkänt den här uthyraren i sitt nätverk, har någon form av ansvar. Ska man känna misstro och oro när man använder sig av en sådan här tjänst så faller ju själva affärsidén, säger Sophia Heurlin.