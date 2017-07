Netflix storsatsar – trots miljardskuld

Man hoppas att nya produktioner ska fixa skulderna på 20,54 miljarder, skulder som ackumulerats just bland annat för att producera just eget material i en hårdnande konkurrens.

Streamingtjänsten, som var en pionjär i branschen när de startade för drygt 20 år sedan, har 104 miljoner prenumeranter över hela världen och filmerna och serierna som är tillgängliga via Netflix står för en tredjedel av all nedladdningstrafik i Nordamerika. Netflix producerar även sina egna serier och är nu uppe i över 50 originalproduktioner, som har get bolaget 91 Emmy nomineringar endast detta år, skriver LA Times.

Sex miljarder i kostnader 2017

Under 2017 förväntas Netflix spendera åtminstone sex miljarder på nya produktioner. Planen är att hälften av utbudet till slut ska vara eget material. Och hittills tror investerarna på att det ska betala tillbaka sig, men experter varnar för en bubbla som kan spricka.

– Ingen är den dominanta spelaren för evigt. Jag tror de behöver tur för att de inte ska drunkna i skuld i nedgången av tillväxt, säger Mike Vorhaus, vd på Magid Advisors, en konsultfirma för media och digital video.

Med siktet mot Asien

Netflix har just nu, för första gången, fler internationella användare än amerikanska och riktar nu in sig på den asiatiska marknaden.

– Med Asien har vi mycket mer att lära. Vi expanderar mycket i Indien och Japan. Vi klurar ut det marknad för marknad, uppger vd Reed Hastings.

Av regleringsskäl har företaget inte möjlighet att bredda sig till Kina.