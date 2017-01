USA:s avgående president Barack Obama har flera gånger skämtat om att han inte vet vad han ska ta sig till när hans åtta år i Vita huset är över.

Men nu verkar problemet vara löst.

– Jag väntar fortfarande på mitt Spotifyjobb, sa han förra veckan till USA:s före detta Sverigeambassadör Mark Brzezinski och tillade:

– För jag vet att ni alla älskar mina spellistor.

Nu svarar Spotify-grundaren Daniel Ek presidenten via sitt Twitterkonto.

– Jag hörde att du är intresserad av ett jobb på Spotify. Har du sett det här?

Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO