Tågtidtabellen som gäller från 10 december i år fram till december nästa år nar fastställts i dag.

Här är de viktiga nyheterna:

Stockholm–Uppsala på 30 minuter: På sträckan Uppsala-Stockholm utökar SJ antalet avgångar från 29 till 35, och till 37 avgångar från Stockholm mot Uppsala. Ett tåg i timmen blir så kallade nonstop-tåg som kör sträckan utan uppehåll. Resultatet blir att restiden minskar från 38 minuter till 30 mellan Stockholm och Uppsala. Samtidigt minskar användandet av loktåg och ersätts med dubbeldäckare med en toppfart på 200 kilometer i timmen.

Reseintensiva kunskapsstäder får fler genomgående förbindelser: SJ utökar antalet avgångar Linköping – Stockholm – Arlanda - Gävle. Utökningen innebär två nya tåg vilket ger ett tåg varannan timme hela dagen. De nya avgångarna kommer förutom att avlasta snabbtågen öka antalet genomgående förbindelser utan byten mellan Östergötland och Arlanda.

Fler avgångar för nattågen till Jämtland: SJ ökar antalet avgångar med nattåg till och från Jämtland, från 110 till 132. Det innebär att sommarsäsongen börjar lite tidigare och slutar lite senare. Regeringen har beslutat att daglig helårstrafik med nattåg till Jämtland ska upphandlas, troligtvis med start 1 juni.

SJ fortsätter satsningen på nattåg mellan Skåne och Stockholm: Nu står det klart att avgångstiden för nattåget senareläggs en halvtimme, men att ankomsttiden till Stockholm blir oförändrad. Resenärerna har möjlighet att kliva ombord i sina kupéer cirka 45 min innan avgång, och för att erbjuda en lugn natt ombord drar SJ in uppehållen i Älmhult, Katrineholm och Södertälje. För de som ska vidare mot Uppsala finns en ny anslutning redan klockan 06.10.

Ny avgång på kust-till-kuststräckan Kalmar–Göteborg: Efter en stark resandeutveckling på sträckan Kalmar-Göteborg ansökte SJ om en ny avgång på lördagar. Nu är det fastställt att den nya avgången blir verklighet. Direkttågen mellan Kalmar och Göteborg utökas därmed från två till tre i vardera riktningen på lördagar precis som på söndagar. På vardagar går fortsatt fyra tåg i vardera riktningen.

Uppehåll för Norges populäraste snabbtåg: I september stod det klart att norska Bane Nor planerar för en förlängning av banarbetet mellan Kongsvinger och Lilleström. Konsekvensen blir att SJ får dra ner på antalet avgångar under en fyraårsperiod och under året byta ut X 2000 mot InterCity-tåg. När banarbetet är slut hösten 2021 planerar SJ att återkomma och utöka snabbtågstrafiken till hela åtta dagliga avgångar i vardera riktningen.