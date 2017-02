Svenska pampar var på bönemöte med Trump

Bönemötet ”National Prayer Breakfast” har anordnats i över 60 år och har sedan åttiotalet hållits på ett Hilton-hotell i Washington DC. En av höjdpunkterna är frukostmötet, där det är tradition att den amerikanske presidenten håller ett tal.

Totalt samlas 3 000 kristna från hela världen under tre dagar. Bland dem finns flera svenskar, vilket den kristna tidningen Dagen skrivit om innan.

En av dem är den tidigare koncernchefen för Stampen: Tomas Brunegård. Han lämnade posten 2012 men fortsatte att vara styrelseordförande fram till juni 2014. Stampen äger bland annat tidningarna Göteborgs-Posten och Hallands Nyheter.

I dag är han ordförande för organisationen World Association of Newspaper. Tomas Brunegård är också pingstvän.

För Dagen berättar han att det inte är första gången som han besöker mötet. Tidigare har han hört Barack Obama, men i år är det Donald Trump som tagit över talarstolen. Men trots den nya presidentens händelserika första två veckor på posten tvivlade aldrig Tomas Brunegård på att åka.

– Nej, för bönefrukosten har anordnats i över 60 år oavsett president och oavsett världsläget. Att bara ställa sig vid sidan om är helt fel taktik, säger han till Dagen.

Andra svenskar som deltog vid mötet var Erikshjälpens generalsekreterare Daniel Grahn och KD–politikerna Lars Adaktusson och Andreas Carlson, skriver Dagen.

Donald Trump inledde sitt tal med att uppmana de som samlats där att be för Arnold Schwarzenegger och hans fallande tittarsiffror. Något som fick skådespelaren och den tidigare guvernören att ge svar på tal på Twitter.

”Hej Donald! Jag har en bra idé. Varför byter vi inte jobb? Du tar över tv, eftersom du är så bra på tittarsiffror. Och jag tar över ditt jobb, så att folk även kan sova gott igen”, säger Arnold Schwarzenegger i klippet.

Under fredagen svarade Donald Trump med att kritisera Arnold Schwarzeneggers jobb som guvernör.

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard!