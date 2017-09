Stig Dagerman (1923-1954): Författaren levde de sista åren under sitt korta liv i det så kallade ”Tornhuset” i Enebyberg, i Danderyds kommun. Foto: / FÖRLAGSBILD ARKIV

Under sina sista år i livet bodde den internationellt kände författaren Stig Dagerman, längst upp på gatan som då hette Fenixvägen, i Enebyberg i Danderyds kommun.

Han bodde i den så kallade ”Tornvillan” tillsammans med sin hustru, den kända skådespelerskan Anita Björk.

Under 1950-talet styckades tomterna på den lilla gatan, det finns endast tre fastigheter längs den, och den fick namnet Bäverstigen vilket det fortfarande står på gatuskylten.

Gösta Malmengård, som i dag bor i Tornvillan, är den som drivit kravet om ett namnbyte på gatan sedan 2004. Förvaltningsrätten har i dagarna gett honom rätt om namnbytet.

– Jag är överlycklig. Det känns helt otroligt. Flera från kommunledningen har ringt och gratulerat, säger Gösta Malmengård.

Enebybergsbon och folkkäre skådespelaren och Helge Skoog hör till den skara som tycker att gatan ska döpas efter en av Sveriges genom tiderna mest hyllade författare, i stället för efter bävrar.

Gruvdirektören – den enda som motsätter sig gatunamnet

Nu för tiden är Mikael Staffas, Bolidens direktör för gruvverksamheten, en av tre husägare på gatan.

Snart är den här skylten ett minne blott. Kommunen väntas inom kort ersätta den med ”Dagermans stig”. Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM

Staffas sitter även i koncernledningen för gruvjätten som förra året omsatte över 40 miljarder kronor och gjorde ett rörelseresultat på cirka 5,7 miljarder.

Mikael Staffas hushåll är det enda som motsätter sig, och har överklagat, Danderyd kommuns beslut att byta namn på gatan från Bäverstigen till Dagermans stig.

Nyligen så avvisades Mikael Staffas överklagan av förvaltningsrätten i Stockholm.

Dina Pengar får hastigt tag på Staffas när han befinner sig på tjänsteresa utomlands.

Varför vill du inte att gatan byter namn?

– Vi har bott på Bäverstigen i alla tider och har ingen lust att det heter något annat, säger han.

”Han har inte satt någon prägel på Enebyberg”

Dina Pengar har tagit del av Mikael Staffas överklagan av gatukontorets beslut att byta namn på gatan, där han utvecklar sina skäl:

”Dagerman bodde i Enebyberg endast sina sista tre år. Han har inte satt någon prägel på Enebyberg och Enebyberg har heller inte influerat hans författarskap”, skriver Staffas i överklagan.

Stig Dagerman bodde i den så kallade "Tornvillan" i Enebyberg tillsammans med sin hustru, den kända skådespelerskan Anita Björk. Högst upp i tornet låg Stigs skrivarlya.

Han betonar också att kommunen två gånger tidigare har avslagit en begäran om att gatan ska döpas efter Dagerman, från Gösta Malmengård som föreslog namnbytet.

Bor i samma hus som Dagerman gjorde

I sin inlaga till förvaltningsrätten skrev Gösta Malmengård:

"Undertecknad förslagsställare har under 22 år bott i det hus där Stig Dagerman bodde under sina sista levnadsår. Under denna tid har jag många gånger mött människor som kommit och frågat var Stig Dagerman bodde".

Gösta Malmengård, och Helge Skoog, får stöd av flera yttranden som kommunen hämtat in.

Här promenerade Dagerman

Enebybergsbibliotekets vänner ställer sig bakom namnbytet och beskriver Stig Dagerman som "en av efterkrigstidens mest betydelsefulla svenska författare, en av få med internationell ryktbarhet".

Bäverstigen i Enebyberg, Daneryds kommun. Det är på den här korta gatstumpen som namnstriden utspelar sig. Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM

Även Enebybergs gårds förening sitt fulla stöd till namnbytet. Föreningen tycker att namnet är "utomordentligt irrelevant".

De skriver att gatan ligger på en av Danderyds högts belägna platser och "sällan torde ha gästats av några bävrar".

Däremot tycker de att Dagermans stig är träffande: "Det var längs den tillfarten som Dagerman omvittnat sågs promenera fram och tillbaka från 'Tornvillan' ner till Fenixvägen, måhända särskilt under hans kända perioder av skrivarångest", skriver föreningen.

Begick självmord i Tornvillans garage

Dagermans tid på gatan var kort och tragisk.

Svårt plågad av depression och skrivkramp stängde Dagerman portarna till husets garage, satte sig i bilen och slog på motorn den 5 november 1954.

Efter många tidigare självmordförsök lyckades Dagerman så ta sitt liv vid 31 års ålder.

Dagen efter publicerade tidningen Arbetaren den sista krönikan av Dagerman, som var syndikalist till sin död.