Svårlösta bankkrisen blir allt mörkare

Krisen i Monte dei Paschi har varit känd i flera år, men det var i somras som det akuta läget blev allmänt känt.

När den Europeiska centralbanken (ECB) genomförde stresstester i somras visade det sig enligt Bloomberg News att tio banker skulle fällas.

Värst gick för den Monte dei Paschi, som fick sämst resultat i hela Europa. Deras kapitalunderskott uppskattades då till cirka fem miljarder euro (strax under 50 miljarder kronor) ett underskott som behövde täckas innan året var slut.

Sedan dess har banken sökt stöd från investerare, men strax innan jul stod det klart att banken endast hade lyckats samla ihop halva summan.

"Sitter med dåliga lån"

När så även ECB bara dagar före nyår skrev upp det uppskattade budgetunderskottet till 8,8 miljarder euro började varningsklockorna ringa på allvar.

– Det har varit på tapeten ett tag. Det här är världens äldsta bank och Italiens tredje största, men det har varit känt att man sitter på en stor del dåliga lån, med låntagare som inte ser ut att kunna betala tillbaka. Och drygt nio miljarder euro är en stor summa för en enskild bank, säger Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB.

Bara dagar innan julafton beslutade den italienska regeringen att ställa en nödfond, innehållande 20 miljarder euro, till bankernas förfogande.

Enligt Robert Bergqvist var planen att visa på säkerhet för att på så sätt trygga bankens investerare så att de inte lämnar den anrika banken.

Men det finns luckor i försäkringen.

– Dessa 20 miljarder ska räcka för att hantera alla bankernas problem, i huvudsak om fyra banker. Men med tanke på att underskottet är strax under 100 miljarder kronor för Monte dei Paschi finns det en stor osäkerhet ändå, säger Robert Bergqvist.

Skattebetalare kan få ta smällen

Den Italienska centralbanken uttalade sig enligt Reuters under torsdagen om att man räknar med att använda 6,6 miljarder euro för att rädda Monte dei Paschi. Pengar som tas direkt från staten, alltså från skattebetalarna.

Enligt Robert Bergqvist har man inom EU försökt komma bort från det så kallade "bail out"-systemet, som man anser ger bankerna en oönskad försäkring.

– I stället har man försök upprätta ett system som kallas "bail in". Det handlar om att man, innan man tar skattemedel, ska låta bankens fordringsägare ta den första smällen. Efter det ska staten eventuellt kunna kliva in och täcka kostnaderna, men det ska inte vara det första som sker.

Han tillägger dock att det italienska banksystemet inte är anpassat för ett "bail in"-system.

Där är det vanligt att privatpersoner, alltså småsparare, lånar ut pengar till banken genom att köpa bankobligationer. Låter man den gruppen ta den första, och således den största, smällen bidrar det färre vill investera i bankerna, vilket i längden påverkar samhället i stort.

– Det påverkar ekonomin, tillväxten och i sista ledet även hushållen väldigt negativt. Finns det inget förtroende från investerare måste staten gå in med pengar från den här krisfonden, och därmed bli delägare i banken. Men man hoppas att bara upprättandet av fonden ska signalera till privata investerare att det är tryggt. Det ska bara vara en livboj, säger Robert Bergqvist.

Skillnader från finanskrisen

Många minns nog den kris som utbröt 2008, efter att den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gått omkull. Den bakomliggande anledningen var då att banken hade en på tok för hög grad dåliga lån, som låntagarna inte kunde betala tillbaka.

Men trots likheterna med situationen för Monte dei Paschi menar Robert Bergqvist att det finns stora skillnader som gör dagens situation betydligt mindre riskfylld.

– De amerikanska myndigheterna gjorde misstag eftersom de inte hade en korrekt bild över hur bankerna var sammanlänkade med varandra och resten av världen. De lät en bank gå under, vilket skapade ett stort svart hål. I det här fallet tror jag inte att krisen kommer att ge några spridningseffekter, i alla fall inte utanför Italien. Skyddsnäten är i dag betydligt mer omfattande, säger han och förklarar.

– I dag famlar inte myndigheter i blindo när en kris som denna uppdagas. Först och främst finns det beprövade verktyg, men den viktigaste frågan är: Kommer det att finnas pengar? EU har en krisfond, ESM, med en utlåningskapacitet på ungefär 375 miljarder euro. Så om banken, i det värsta av scenarier, skulle gå omkull så finns det ändå täckning.

"Måste få i gång tillväxten"

Italien har en historia av hastiga politiska skiften, och så sent som i början av december avgick premiärminister Matteo Renzi till följd av en folkomröstning med oönskad utgång.

Just den politiska situationen beskriver Robert Bergqvist som en av tre svagheter för de italienska bankerna.

– Privata investerare vill veta hur det politiska läget ser ut under de kommande åren, det gör man inte i Italien. Sedan har alla italienska banker en större stock med dåliga lån. Men framför allt har Italien under en längre tid haft dålig tillväxt, det är otroligt viktigt för dem såsom för andra euroländer att få i gång just tillväxten, annars kommer tillståndet för bankerna bara att försämras