Rot- och rutavdrag kan göras för halva arbetskostnaden. Upp till 50 000 kronor per person och hushåll per år gäller för rotavdraget och för rutavdraget gäller upp till 25 000 kronor per år för de under 65 år. För den som fyllt 65 vid beskattningsårets ingång får göra avdrag för maximalt upp till 50 000 kronor om året.

Se till att du betalar tillräckligt mycket skatt för att få göra maximalt med avdrag. På Skatteverkets hemsida finns ett verktyg för att uppskatta hur mycket rut- och rotavdrag du kan ha rätt till.

Betalningarna måste komma in på rätt sida om årsskiftet. För att kunna göra avdragen i nästa deklaration måste du ha betalat för arbetet under 2016.

Avdraget måste stå med på fakturan, meddela den som utför tjänsten att du vill använda dig av rot eller rut.

Det går att omfördela avdragen mellan makar, sambor och registrerade partners. Det kan till exempel vara bra om ett par har gjort avdrag för 25 000 kronor var för renovering i den gemensamma bostaden. Om en av personerna i paret dessutom äger ett fritidshus och vill använda rotavdrag för arbete även i det huset kan man skriva över avdraget för den gemensamma bostaden. På så sätt kan båda parter göra avdrag för 50 000 kronor – för de båda fastigheterna.

Källa: Skatteverket