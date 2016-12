91-åring fick inte sätta in sina sparpengar

Den 91-åriga kvinnan hade sparat kontanter för att kunna leva ett lite lyxigare liv.

När hon skulle sätta in de 108 000 kronorna nekades hon dock av banken, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Händelsen utspelade sig i Kristianstad där kvinnan hade sparat pengar hemma eftersom hon inte litade på bankerna. Det var när hon fyllde 90 år som hon bestämde sig för att lösa in dem för att kunna lyxa till det lite – men nekades av banken.

SVT skriver att kvinnan inte kunde bevisa varifrån pengarna kom, och därför hänvisade banken till Riksbankens regler och tog helt enkelt inte emot pengarna.

91-åringens överklagan avslås

Kvinnan bestämde sig för att överklaga till förvaltningsrätten där hon förklarade att hon inte är kriminell samt att hon vill använda de hårt sparande pengarna för att ha det bra de sista åren i livet.

Banken har bett om ett intyg för att se var pengarna kommer ifrån. Något sådant har inte inkommit och därför ställer sig förvaltningsrätten på Riksbankens sida och avslår kvinnans klagan.

Det här gäller för sedlarna

Reglerna är så att Riksbanken löser in alla sedlar som är ogiltiga, så länge de inte misstänker kopplingar till brott.

Du ska kunna förklara vart pengarna kommer ifrån och varför du inte använde dem under tiden som de var giltiga. Den som löser in sedlar måste lösa in ett värde på minst 100 kronor, men det är nog bra att lösa in lite mer än så eftersom banken tar ut en avgift på 100 kronor.

Om Riksbanken tror att dina pengar är kopplade till brott är de skyldiga att larma polisen om det.