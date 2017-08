SEB: Den svenska ekonomin är glödhet

Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL-AOP / /ALL OVER PRESS

SEB ser ljust på framtiden för världsekonomin. Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL-AOP / /ALL OVER PRESS

SEB ser ljust på framtiden för världsekonomin. Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL-AOP / /ALL OVER PRESS

De spår att svensk ekonomi fortsätter öka med 3,2 procent under året och att Riksbanken höjer styrräntan i april nästa år.

"Svensk ekonomi blir alltmer glödhet" och "det gungar under riksdagshuset", skriver storbanken SEB i sin nya konjunkturrapport.

Under tisdagsförmiddagen presenterade storbanken SEB sin konjunkturrapport Nordic Outlook – där bättre tider utlovas för världsekonomin.

Bostadsinvesteringar viktigaste drivkraften

I Sverige så spås en BNP-tillväxt på 3,2 procent under 2017, som sedan sjunker något till 2,8 procent under 2018 och 2,4 procent under 2019.

"Bostadsinvesteringar är fort­satt viktigaste drivkraften medan privat konsumtion utvecklas lugnare och nya mätmetoder gör att offentlig kon­­sumtionsvolym stagnerar trots rekordhög jobbtillväxt. Allt allvarligare rekryteringsproblem, framför allt inom bygg­branschen och den offentliga sektorn, hämmar tillväxten under senare delen av prognosperioden", skriver SEB i rapporten.

Arbetslösheten minskar till under 6 procent

Arbetslösheten beräknas även minska till under 6 procent under 2018, och SEB väntar sig en lönetillväxt på 3,5 procent under 2019.

"Det gungar under riksdagshuset inför valåret 2018", skriver SEB.

Banken väntar sig 30 miljarder i reformer och stimulanser i Regeringens höstbudget.

"Uteblivna skattehöjningar innebär en mer expansiv och procyklisk finanspolitik".

Styrräntan hamnar på 0,75 procent 2019

I april nästa år räknar SEB med att Riksbanken höjer styrräntan:

"Allt stramare resurs­läge och normalisering i omvärlden gör ändå att Riksban­­ken höjer räntan i april 2018 och sedan genomför ytter­ligare fyra räntehöjningar under 2018-2019 till 0,75 procent. Att penningpolitiken är extremt ex­pansiv i en stark konjunktur ökar riskerna för stora ekonomiska bakslag på sikt på grund av uppdrivna hus­hållskulder och bopriser", står det i prognosen.

I världsekonomins motor, USA, räknar banen med att dess urstarka arbetsmarknad kommer att väga upp president Donald Trumps lynnighet och utrikespolitiska utspel.

SEB räknar med att USA får en BNP-tillväxt på över 2 procent de närmaste åren och att landets arbetslöshet sjunker till under 4 procent.