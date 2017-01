Fram tills nu har kostnaden för begravningsavgiften varierat beroende på var du bor. Från årsskiftet blev det ändring på det och nu betalar alla svenskar lika mycket, vilket motsvarar 24,6 öre per hundralapp, enligt Kammarkollegiet.

För den som tjänar 250 000 kronor per år innebär det en kostnad på 615 kronor per år, det vill säga 51 kronor i månaden.

För dem som hade en lägre avgift tidigare innebär den nya summan en högre kostnad, medan dem som förr låg högre nu får betala mindre.

Vissa avgifter sänks med över hälften

Aftonbladet har tittat på vilka som är förlorare och vinnare på den nya avgiften, och konstaterar att de som bor i Övre Älvdalen i norra Värmland får den största sänkningen. Här sänks avgiften till långt över hälften, rättare sagt 50 öre per hundralapp. Tidningen noterar att det ger 1 285 kronor mer i månaden för en person som tjänar 250 000 kronor per år.

Under förra året var skillnaderna rejäla, nästan 1 5000 procent mellan högsta och lägsta avgifterna.

Alla inte lyckligt lottade

Finns det vinnare så finns det ofta förlorare. Kävlinge som hade en avgiftssats på 0,05 under förra året backar nu närmare 500 kronor per år. Solna visar i sin tur ett tapp med 415 kronor per år.

Ann Breitfeld som är kyrkoskrivare i Onsala församling, som backar 365 kronor per år, är kritiskt till att de nya avgifterna har blivit så höga. Hon menar att det är bra att begravningsavgifterna inte skiljer sig så mycket över landet, men Onsala församling har inget behov av att samla in så mycket pengar från sina medlemmar som nu blir fallet.

– Det våra församlingsbor betalat kommer ju inte Onsala församling till godo. Det missgynnar oss ganska mycket, säger Ann Breitfeld.

Två kommuner betalar kommunalt

Prästen Helena Högberg Särndahl understryker i sin tur att det är två stora kommuner som inte betalar begravningsavgiften i och med att det sköts kommunalt.

Svenska kyrkans församlingar är huvudmän för begravningsverksamheten, utom i Stockholm och Tranås, där kommunen är huvudman,

– Då hade det blivit lägre för oss andra om de hade ingått, säger Helena Högberg Särndahl.

Begravningsavgiften är inte en frivillig avgift, den betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Både Ann Breitfeld och Helena Högberg Särndahl är oroliga för att människor ska blanda ihop avgiften med kyrkoavgiften.

– Begravningsavgiften tas ut av alla människor, det är tråkigt om människor blandar ihop dem, säger Helena Högberg Särndahl.