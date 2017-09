Så mycket tjänade Skarsgårds-klanen

Det började år 1968, då en ung Stellan Skarsgård uppmärksammades i tv-serien "Bombi Bitt och jag". I alla fall för den breda massan – i själva verket fick en av Sveriges mest framgångsrika skådespelarexporter upp ögonen för yrket redan som barn, har han berättat.

Även om han under en tid drömde om annat.

– Det var en ren slump att det blev skådespeleri. Jag har aldrig bestämt mig för det. Jag skulle bli diplomat som Dag Hammarskjöld och rädda världen, sade Stellan Skarsgård i en stor intervju med Carin Ståhlberg i Dagens Nyheter i fjol.

Stellan Skarsgård omtyckt i branschen

Som filmskådespelare slog han igenom 1982, i Hasse Alfredsons "Den enfaldige mördaren". Och femton år senare fick han sitt internationella genombrott i "Good Will Hunting".

En ung Stellan Skarsgård med Hasse Alfredsson under inspelningen av "Röde orm" 1984. Foto: Jan Delden/Scanpix Sweden

Sedan dess har han lovordats i branschen.

– Han är en genomsympatisk person som jag har hört sprider trevlig atmosfär på inspelningar. Han är väldigt demokratisk. Jag har aldrig hört något ont om honom, säger TV4:s Cicci Renström Suurna – som har träffat både pappan och sönerna flera gånger.

Men Stellan Skarsgård är inte bara skådespelare.

Den 66-årige svensken är också familjefar, make och i mångt och mycket ambassadör för Sverige. Han har gjort sig känd som en engagerad och frispråkig person och pratar mycket om hemlandets tankar om jämställdhet och tidigare asylpolitik.

– Bland annat får jag ofta frågan om det är sant att svenska kvinnor är starka och självständiga och jag svarar stolt att det är sant, sade han till Damernas Värld förra året.

Har åtta barn med My och Megan

Tillsammans med exhustrun och läkaren My, 61 – som han var gift med i 32 år – har Stellan Skarsgård sex barn: Alexander, 41, Gustaf, 36, Sam, 35, Bill, 27, Eija, 25, och Valter, 21. Paret separerade 2007 och två år senare gifte han om sig med Megan Everett, 41, som han har två barn med: Ossian, åtta, och Kolbjörn, fem.

Stellan och My Skarsgård 1999. De var ett äkta par i 32 år innan de gick skilda vägar. Men de är fortfarande goda vänner och Stellan Skarsgård tycker om att bjuda hela sin stora familj på middagar på Södermalm. Foto: THOMAS ENGSTRÖM

Av de åtta barnen har hittills fyra gått i pappas fotspår:

Alexander, Gustaf, Bill och Valter. Även Sam har gjort några insatser som skådespelare.

– Det är fantastiskt att alla är så duktiga, de har uppenbarligen det här i blodet, säger filmreportern Cicci Renström Suurna.

Hon lovordar också sönerna för att de är så trevliga.

– De är fint uppfostrade och har inte visat några som helst divalater. De brås på sin pappa.

Skarsgård är ett av den svenska filmvärldens mest kända släktnamn och familjen har skördat stora framgångar. En efter en har de tagit sig från den svenska till den internationella filmscenen.

Framgångarna har även letat sig ner i Skarsgårdsklanens plånböcker. Så här mycket har skådespelarna tjänat de senaste åren.

STELLAN SKARSGÅRD OCH MEGAN EVERETT

Pappa Stellan Skarsgård har gjort otaliga filmer. Några i urval: "Mamma Mia", "Glasblåsarnas barn", "Kiss kiss (bang bang", "Dogville" och "Pirates of the Caribbean".

Under inkomståret 2015 drog han in en förvärvsinkomst på nästan 4,8 miljoner kronor och hade ett överskott av kapital på 222 873 kronor. Året dessförinnan tjänade han 7,9 miljoner kronor.

Han har också ett bolag, Aktiebolaget Utsålt, där intäkterna varierar stort mellan åren. Förra räkenskapsåret 2015/2016 landade nettoomsättningen på 43 000 kronor, jämfört med 10,1 miljoner året före och 905 000 kronor för 2013/2014.

Stellan Skarsgård med sin hustru sedan åtta år tillbaka: Megan Everett Skarsgård, på premiären av sonen Alexander Skarsgårds film "Legenden om Tarzan". Foto: Christine Olsson / TT NYHETSBYRÅN

Hustrun Megan Everett Skarsgård är filmproducent och manusförfattare. Hon tjänade under fjolåret 414 300 kronor. 480 000 kronor under 2015.

Megan Everett Skarsgårds bolag Viken Productions omsatte 12 000 kronor under 2016, 46 000 kronor året dessförinnan.

ALEXANDER SKARSGÅRD

Den äldsta sonen, Alexander Skarsgård, är känd från bland annat vampyrserien "True blood" och filmen "Legenden om Tarzan" – och vann nyligen en Emmy för sin rollprestation i den hyllade serien "Big little lies".

Alexander Skarsgård var den första av bröderna att testa lyckan i USA och där har han blivit kvar – och uppnått hunkstatus. Något som roar pappa Stellan."Min pappa säger till mig att jag inte ska vänja mig", har Alexander Skarsgård tidigare sagt. Foto: Vilhelm Stokstad / TT NYHETSBYRÅN

Han har sedan flera år tillbaka sin bas i USA och ingen förvärvsinkomst i Sverige.

För två år sedan sålde Alexander Skarsgård sitt hus i Los Angeles till skådespelaren Rooney Mara för drygt 23 miljoner kronor.

Numera äger han en drömvåning i New York, till en prislapp på drygt 18 miljoner kronor.

Alexander Skarsgård har bytt kust i USA. Här är hans nya lyxvåning i New York. Foto: Compass

GUSTAF SKARSGÅRD

Broder nummer två i syskonskaran spelar bland annat i tv-serien "Vikings", och gjorde en roll i uppmärksammade "Ondskan" 2003.

Han drog in närmare 1,9 miljoner kronor under inkomståret 2016 – och drygt 925 000 kronor året innan. Hans överskott av kapital landade i fjol på 317 922 kronor.

Gustaf Skarsgård har även ett aktiebolag i det egna namnet. För räkenskapsåret 2015/2016 hade bolaget intäkter på nästan 5,9 miljoner kronor, året innan låg de på 1,3 miljoner.

Gustaf Skarsgård har tidigare pratat ut om sitt missbruk av alkohol och droger. Han fick hjälp av sin mamma att ta sig ur det. Foto: Ylwa Yngvesson / EXPRESSEN / TT NYHETSBYRÅN

BILL SKARSGÅRD

Bill Skarsgård har gjort flera stora roller i Sverige, bland annat i "Kronjuvelerna" och i "I rymden finns inga känslor". På senare tid har han hyllats och skapat stora rubriker för sin gestaltning av den skrämmande clownen Pennywise i nya filmatiseringen av "Det".

Drog in 197 800 kronor under inkomståret 2015, 67 200 kronor året dessförinnan.

Både Bill Skarsgård och storebror Alexander har varit omtalade i nöjesbranschen i USA efter sina senaste insatser. Foto: Henrik Montgomery / TT NYHETSBYRÅN

VALTER SKARSGÅRD

Har bland annat medverkat i tv-serierna "Arn" och "Svartsjön", samt i filmen "Irl". I filmen "Arn: Riket vid vägens slut" var det fyrtal i Skarsgårds: förutom Valter medverkade även pappa Stellan och storebröderna Bill och Gustaf.

Tjänade 273 600 kronor i fjol, 49 300 kronor för inkomståret 2015.

Valter Skarsgård är den fjärde av Stellans och Mys söner att bli skådespelare. Barnen brukade som små ofta vara med pappa Stellan på olika inspelningar – och är uppväxta med yrket. Foto: Pontus Lundahl / TT NYHETSBYRÅN

Nu hoppas Cicci Renström Suurna att sönerna inte ska "bli villebråd".

– Det har varit så roligt med de här gulliga sönerna som är så trevliga och frimodiga. Man hoppas att de får ha lite skönt privatliv också, säger hon.

De övriga vuxna syskonen, Sam och Eija Skarsgård, har valt andra banor i livet. Sam Skarsgård är läkare och Eija Skarsgård har bland annat jobbat som modell.

My Skarsgård öppen om missbruket

Även mamman, läkaren och alkoholterapeuten My Skarsgård, har gjort sig ett namn inom den svenska nykterhetsrörelsen. Hon har öppenhjärtigt berättat om sitt alkoholmissbruk, med familjens stöd, i bland annat "Skavlan" i SVT.

My Skarsgård har gjort sig ett namn inom den svenska nykterhetsrörelsen, efter att själv ha varit nere i missbruk. Hon sökte hjälp efter att ha upptäckts med en flaska i broderns garderob. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Sedan 2007 är hon nykter. Under den mörka perioden var det ingen i familjen som visste hur illa det var förrän hon en dag blev upptäckt.

Drickandet var också en av orsakerna till att äktenskapet tog slut.

– Det påverkade min dåvarande relation fruktansvärt mycket. Det tog död på vår kärlek till varandra, har My Skarsgård sagt i "Skavlan" i SVT.

Hon håller i dag nykterhetskurser och har hjälpt sin son Gustaf ut ur missbruk.

My Skarsgård drog in 399 600 kronor under inkomståret 2015 och exakt lika mycket under 2014.

Skarsgård med hjärtat på Södermalm

Hon bor, liksom sin exmake, kvar på Södermalm i Stockholm. De bor båda i samma område – där också flera av barnen har sina hem.

För trots framgångarna, trots mångmiljonfilmer och trots att Stellan Skarsgård så flitigt anlitas i Hollywood vill han inte bo i USA.

– Det vill jag absolut inte. Allt är så karriärinriktat där och allt umgänge handlar bara om business. Sedan passar inte det amerikanska systemet för mig. Jag tycker man ska betala skatt och ha gratis skolor. USA är ett u-land, sade han till Expressen för drygt sju år sedan.

Stellan Skarsgård med Nicole Kidman i vännen Lars von Triers film "Dogville" 2003. Nu har även sonen Alexander spelat mot Kidman – och fått en Emmy för sin insats. Foto: ROLF KONOW / FILMBOLAG

Det har han upprepat i flera intervjuer sedan dess.

Hjärtat finns på Söder. Där lever den internationellt kände skådespelaren ett i stort sett vanligt liv. Han är hemma åtta av årets tolv månader, kånkar på matkassar, hejar på "gubbarna utanför systemet" och bjuder hem sin stora familj på middagar.

Både Stellan och My Skarsgård äger också delar i var sin fastighet på Öland, och har tillsammans en fastighet i Stockholms skärgård.

– Mina barn håller mig på jorden. Med bra fruar och barn klarar man sig långt här i livet, har han sagt till Damernas Värld.